Nincs még vége a dunai árnak, veszélyben a rakparti közlekedés

Mivel a vízgyűjtő területekre újabb, jelentős mennyiségű csapadékot várnak a szakemberek, a dunai árhullám a hét második felében folytatódhat, a múlt hétvégi tetőzés után csak átmenetileg enyhült a helyzet.

Igaz, az előrejelzések az elmúlt nap folyamán enyhültek, valószínűleg egy kisebb árhullám érkezhet, de péntek-szombat magasságában Nagybajcsnál így is megközelíti majd a másodfokú készültségi szintet a vízszint - mondta az InfoRádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Az aktuális árvízi védekezési helyzetről ITT látható az interaktív térkép.

A Tiszán már Tokaj alatt van az árhullám, ott néhány szakaszon elsőfokú készültség van életben. A felső szakaszon apad a folyó, de a következő 24-48 órában e folyó vízgyűjtőjén is jelentős csapadékra számítanak a szakemberek, a hét második felében várható jelentős vízszintemelkedés. A Túron, a Szamoson és a Krasznán már nincs árvízvédelmi készültség, több csapadék jöhet a Bodrog és a Sajó vízgyűjtő területére.

Most sehol nincs készültség a folyókon. Az elsőfokú védelmi készültség mellett napközben, naponta kétszer olvassák le a vízmércéket. Másodfok esetén éjszaka is dolgonak, hatóránként ellenőrzik a vízmércéket és fokozott figyelőszolgálatot biztosítanak - ám ezekre most sehol sincs szükség.

Leghamarabb a Duna felső szakaszán lehet ismét ilyen fokú készültség a hét második felében.

