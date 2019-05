Erdő Péter: lenyűgöztük a külföldi vendégeket

Végigjárták és megtekintették a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok (NEK) Pápai Tanácsának több mint 70 országból érkezett tagjai és nemzeti küldöttjei a jövő évi, Budapesten megrendezendő világesemény főbb helyszíneit.

A találkozónak két alapvető feladata van: tájékozódnak az előkészületek állásáról és bejárják az egyes helyszíneket. "Voltunk a Hungexpó területén, a Hősök terén, az Andrássy úton, a Parlamentben a házelnök fogadta a küldöttséget, amely megtekintette a Szent Koronát is. Volt több előadás is, többek közt egy olyan, amelyik az elektronikus regisztrációt mutatta be. A programban szerepel még az esztergomi látogatás, a program hivatalos része az ottani vacsorával zárul". A résztvevők megnézték a Szent István Bazilikát is.

A külföldi vendégeket sikerült lenyűgözni: a város gyönyörű, a fogadtatás pedig nagyon szívélyes, ezért kitűnően érzik magukat a résztvevők, és azt a hírt viszik haza, hogy ide érdemes eljönni, mert maga Magyarország és Budapest is nagyon szép és meglátogatásra érdemes - értékelt Erdő Péter.

A 2020-as eseményre mintegy kétszázezer embert várnak - főleg a nagy, központi, nyilvános programokra. A reggeli, intenzívebb belső munkára vonatkozó programokon 10-15 ezer ember szokott lenni a Hungexpón - mondta a bíboros.

Az előregisztráció most kezdődik, az árak a nyitónaphoz közeledve fokozatosan nőni fognak - ezért és a szálláshelyek elérhetősége miatt is érdemes Erdő Péter szerint mielőbb regisztrálni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi