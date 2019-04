Nézőpont: tarolhat a Fidesz májusban

Márciusban végzett pártpreferencia-kutatást a Nézőpont a Magyar Nemzet számára. Az Infostartnak is elküldött felmérés részleteiből kiderül, hogy a kormánypártok egy most vasárnapi EP-választáson a voksok 56 százalékát söpörnék be, ekkora tehát a Fidesz-KDNP támogatottsága a biztos szavazó pártválasztók körében.

Az elemzés szerint

ez jelenleg a legnagyobb népszerűség, amit európai kormányerő a magáénak tudhat.

A tavaly áprilisi választásokra visszatekintve a most várható eredmény 9 százalékkal jobb lenne, mint a 2018 tavaszi.

Az ellenzéki erők közül a Nézőpont kutatása szerint az MSZP-Párbeszéd szövetség 11 százalékon stagnál, a Demokratikus Koalíció 6, az LMP 5, a Momentum 4 százaléknyi voksot kaphatna.

A legerősebb ellenzéki párt továbbra is a Jobbik 12 százalékos támogatottsággal.

EP-mandátumokra bontva a Nézőpont Intézet szerint a Fidesz-KDNP 14, a Jobbik 3, az MSZP-P 2 mandátumra számíthat, a DK és az LMP 1-1-et kaphat.

A teljes népességen belül egyébként a Fidesz népszerűsége 42 százalékos, a Jobbiké 8, az MSZP-Párbeszédé 7, a DK-é 4, az LMP-é és a Kétfarkú Kutyapárté 3-3, a Momentum 2, a Mi Hazánk 1 százalék.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása 2019. március 1. és március 28. között készült 5000 fő személyes megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 5000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 1,4 százalék.

Nyitókép: Nézőpont Intézet