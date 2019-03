219 milliárd forintot fizetett ki az állam a csokra

Négy éve él a csok, azóta 97 ezer család igényelt támogatást, közülük 85 ezerrel kötöttek már támogatási szerződést.

Az állam eddig 219 milliárd forintot fizetett ki.

Az igénylők között viszont csak 482 olyan házaspár vett fel támogatást, ahol még nem volt gyermek, de vállaltak hármat - írja a 24.hu pénzügyminisztériumi közlésre hivatkozva.

Az adatok alapján folyamatosan nőtt a támogatás népszerűsége, de 2018-ban megtorpant a növekedés,

2017-ben és 2018-ban egyaránt 30-30 kérelmező jelentkezett.

Persze az a család, amely nem "teljesíti" a háromgyermekes vállalást, rosszul járhat, a támogatást teljes egészében - késedelmi kamatostul; ez a jegybanki alapkamant ötszöröse - vissza kell fizetni.

Közben a kormány már ki is terjesztette a csokot - két ütemben: tavaly október óta a kétgyermekes családok is igényelhetik, a háromgyermekeseknek pedig immár 15 millió forint járhat a korábbi 10 helyett, új lakás vásárlása esetén. Ez bővült ki újra a családvédelmi akcióterv meghirdetésével, ennek hét pontja alapján a családi otthonteremtési kedvezmény minden korábbinál kedvezőbb feltételekkel lesz elérhető, így bővül a csok kedvezményes hitele is, a két- vagy többgyerekesek pedig már használt lakás vásárlására is igénybe vehetik azt.

