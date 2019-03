Már jövőre polgári repülőtér nyílhat Budapest közelében

A kecskeméti repülőtér kettős, katonai és polgári felhasználása új távlatokat nyithat a megyeszékhely előtt, a polgári légi közlekedés megteremtése segíti a Kecskemétre települt és a régióban lévő vállalatok fejlődését. Ehhez képest a baon.hu cikke szerint kissé meglepő, hogy bár a polgári zóna kialakítását eredetileg a város hajtotta volna végre a Honvédelmi Minisztériummal kötött megállapodás alapján, ezek a feladatok egy tavaly áprilisi kormányhatározattal a tárcához kerültek, „tekintettel a beruházás nemzetbiztonsági és tulajdonviszonyokat érintő sajátosságaira”.

A kettős hasznosításra biztosított 5,5 milliárd forintos állami forrásból a minisztérium köteles elkészíteni a polgári zóna működésének üzleti tervét.

A zóna beruházásainak 2020 végére kell elkészülniük, ezután jöhet a légügyi hatósági audit, és ha ez sikeresen lezárult, a bázis már fogadhat menetrendszerű polgári járatokat.

Az együttes katonai-polgári felhasználáshoz egyes katonai objektumokat máshova kell áthelyezni, mivel repülésbiztonsági okokból a polgári repülők, helikopterek nem üzemelhetnek felfegyverzett katonai légi járművek mellett. A polgári rész, az eddigi információk szerint, az északi-északnyugati oldalon kap helyet, így a reptérről gyorsan elérhető lenne az M5-ös autópálya is.

A polgári üzemeltetéshez szükséges beruházások között szerepel a polgári utasforgalmi terminál, teheráruraktár kialakítása, üzemanyag-tárolók létesítése, valamint a közműhálózat fejlesztése és biztonsági kommunikációs rendszerek kiépítése is. Félmilliárd forint jut majd a repülésbiztonsági és légiforgalmi irányító személyi állomány képzésére is. Természetvédelmi feladatok is felmerültek, a repülőtéren ugyanis jelentős ürgepopuláció lakott.

Nyitókép: Ujvári Sándor (MTI)