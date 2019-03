A Nemzeti Múzeumnál mond beszédet Orbán Viktor március 15-én

Az 1848/49 évi forradalom és szabadságharc emléknapján a központi programok 9 órakor kezdődnek a Parlament előtt, ahol felvonják Magyarország nemzeti lobogóját. A Kossuth térről "Huszármenet" indul a Múzeumkertbe az Alkotmány utca-Bajcsy-Zsilinszky út-Erzsébet tér-Károly körút-Múzeum körút útvonalon.

A Nemzeti Múzeum kertjében 10.30-kor kezdődik az ünnepség, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet.

Az ünnep napján a Múzeumkertben és a budai Várban egész napos programokkal várják az ünneplőket. A Múzeumkertben egyebek mellett tánctanítás, lósimogató és pónilovaglás várja az érdeklődőket, és lesznek kézműves-foglalkozások, népzenei koncertek is. A vásári forgatagban számos magyar terméket lehet majd megkóstolni. A Nemzeti Múzeum kiállításait óránkénti tárlatvezetéssel lehet megtekinteni.

A budai Várban is lesz népzene és néptánctanítás, és a Budavári Vásári Forgatagban is lesznek "hazai finomságok". Az Újra van Budán kutyavásár című programban magyar kutyafajták örökbefogadására is lesz lehetőség. Idén is lesz "Forradalmi forgatag" a hadtörténeti múzeumban és "Kalandos időutazás" az Országos Levéltárban. A Vármúzeumban történelmi sétát és tárlatvezetést tartanak, a Várkert Bazárban pedig koncertekkel és gyerekprogramokkal várják az ünneplőket.

Szombaton az Országházban bárki megtekintheti a Szent Koronát.

Aznap 10 órától 15 óráig a "magyar zászló és címer napja alkalmából" 1848 méter hosszú nemzeti zászlót húznak ki az Andrássy úton, az Oktogon és a Hősök tere között.

A nemzeti ünnep központi programjai megtalálhatók a http://marcius15.kormany.hu/ oldalon.

Nyitókép: Kovács Tamás