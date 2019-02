Nagy fejlesztés az iskolákban, sok időt spórolhatnak a szülők

A KRÉTA rendszeren keresztül futó modul célja, hogy megkönnyítse a pedagógusok és a szülők kommunikációját, és a szülők minél több ügyet tudjanak online elintézni – mondta az InfoRádiónak a Klebelsberg Központ igazgatója.

Hajnal Gabriella kiemelte: már az elsősök beiratkozásánál használható a rendszer, a szülő otthonról be tudja vinni az adatokat a jelentkezéshez. Később be kell mennie az iskolába, mert be kell a lakcímkártyát és az óvodai lapot be kell mutatnia, de az adatok már az intézmény rendelkezésére állnak.

Az ügyintézési rendszerben

a felmentéseket,

kikérőket,

igazolásokat,

iskolaváltásokat,

tanulói jogviszony szüneteltetését

is lehet online kezelni. Emellett a pénzügyi ügyintézés is megoldott: a tandíj fizetése és az eljárási díjak rendezése is lehetséges – fejtette ki.

Az igazgató közölte: az adminisztratív terhek, a papíralapúság csökkentése a cél. Úgy számolnak, hogy

első körben 25-30 százalékos időmegtakarítást lehet elérni

a rendszer használatával, de aztán később ez még nagyobb lehet.

Attól viszont nem kell tartani, hogy kevesebb emberre lesz szükség. Hajnal Gabriella azt mondta: nem kell félni az elbocsátásoktól, hiszen most is inkább munkaerőhiány van az adminisztratív területen, így a rendszerrel felszabaduló erőforrásokat a feladatok átszervezésével kötik le.

A köznevelési elektronikus ügyintézési rendszer 2600-nál is több intézményben lesz elérhető.

Működését március 1-től kezdi meg, míg a HR és a GR modulra való átállás már korábban megtörtént minden gond nélkül – tette hozzá az igazgató.

A korábbi évek informatikai eszközfejlesztése után még vesznek számítógépeket, ehhez 5 milliárd forintos uniós forrás áll rendelkezésre – tájékoztatott Hajnal Gabriella.

Nyitókép: Balázs Attila