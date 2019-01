Minden létesítmény esetében tűzvédelem szempontjából az országos tűzvédelmi szabályzat az iránymutató.

"Ahogy nincs két, minden részletében megegyező épület, így nincs két egyforma szabadulószoba sem. Az ilyen helyiségekkel kapcsolatos biztonsági előírások attól is függnek, hogy a szoba milyen épületben vagy épületrészben kap helyet. Minden vendéglátóipari egység számára ez az iránymutatás" - közölte az InfoRádióval Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

Mint mondta, más előírások vonatkoznak egy plázában vagy egy társasházban működő egységre.

A legfontosabb biztonsági követelmény minden esetben az, hogy

a bent tartózkodók veszély esetén bármikor ki tudjanak jutni az épületből, és fontos, hogy a szabadba vezető kijáratot az épület bármely pontjáról el lehessen érni.

"Gondoskodni kell a menekülési útvonal felismerhetőségéről, akár a megvilágításról és a megfelelő átbocsátóképességről annak érdekében, hogy baj esetén mindenki időben ki tudjon jutni az épületből" - mondta Dóka Imre.

Ez tehát azt jelenti, hogy

baj esetén nem lehetnek zárva a szabadulószoba ajtajai,

legyen az tűz, füst vagy a szén-monoxid-jelző bekapcsolása.

Meghatározott esetekben a szabadulószobák üzemeltetőjének tűzvédelmi szabályzattal is rendelkezniük kell, amelyben ki kell térni a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokra is, a szabályzat tartalmát pedig meg kell ismertetni az ott dolgozókkal és a látogatókkal is.

"Számos szabadulószobát nagyobb befogadóképességű épületben alakítanak ki, az ilyen tömegek befogadására alkalmas épületekre szigorúbb tűzvédelmi szabályok vonatkoznak"

- tette hozzá az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Az ellenőrzést a katasztrófavédelem végzi, folyamatosan, már a nyitástól kezdődően.

Soron kívüli ellenőrzést kezdeményez Óbuda polgármestere A lengyelországi Koszalinban működő szabadulószobában bekövetkezett, öt, egyaránt tizenöt éves lány életét követelő tűzvész után Bús Balázs polgármester kezdeményezi, hogy az illetékes hatóságok soron kívül ellenőrizzék a III. kerületi szabadulószobákat.



A közlemény emlékeztet a lengyelországi tragédia körülményeire, amikor Koszalinban életét vesztette öt 15 éves lány. Vélhetően a fűtést biztosító gázpalack robbant fel abban a garázsban működtetett szabadulószobában, ahol a fiatalok éppen születésnapot ünnepeltek. A bent rekedt tinédzserek szénmonoxid-mérgezésben haltak meg.



Lengyelországban nem léteznek külön, a szabadulószobákra vonatkozó biztonsági előírások, azonban érvényben vannak a nyilvános épületekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok. Ezek betartásáért a szórakozóhelyek esetében az őket üzemeltető vállalkozók a felelősek. Noha a szabadulószobákban zajló rejtvényjáték lényege a kijárat megtalálása, biztosítani kell a menekülés lehetőségét tényleges veszély esetén.



Mivel azonban a magyar szabályozás szerint sincsen külön, a szabadulószobákra vonatkozó biztonsági előírás, Bús Balázs kezdeményezi az ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó helyiségek soron kívüli ellenőrzését. Továbbá szorgalmazza, hogy a kormányzat a West Balkán esethez hasonlóan, a szabadulószobákra vonatkozóan is alkosson külön jogszabályt az ilyen tragédiák elkerülése érdekében.



A polgármester kezdeményezése elsősorban a kerületben található szabadulószobákra irányul, és bízik benne, hogy a megfelelő jogszabályi háttérrel és ellenőrzéssel nem csak Óbuda-Békásmegyeren előzhetők meg a hasonló tragédiák, hanem országosan is.

