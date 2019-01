Vigyázat autósok, ezért is büntet a rendőrség!

Az utóbbi évek furcsa trendje lett a nem megfelelő fényszórók használata, sokan valamiért nem kedvelik, és nem is használják a tompított fényszórót. Helyette ködlámpáznak, vagy kiegészítő lámpákat, ledszalagokat szerelnek az autóra - írja a Borsod Online.

A nem megfelelő fényszóró használata azonban balesetveszélyes lehet, egy szabálysértési büntetést is összeszedhetünk miattuk.

A rendőrségi álláspont sem változott: még mindig a látni és látszani a vezérelv. A szabályok sem olyan bonyolultak, bár a tapasztalatok szerint sokakat összezavar, ha egynél több lámpa is van az autón.

Köd előttem, köd utánam...

Gyakorlatilag már minden autótípusban szériatartozék a ködlámpa, amelyet azért hívnak ködlámpának, mert köd esetén fejti ki optimálisan a hatását. Ha nincs köd, akkor indokolatlanul használunk egy erős lámpát, ami vakíthatja a szembejövőket, illetve zavarhatja a mögöttünk jövőket.

Molnár Emil alezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője a lapnak elmondta: a KRESZ a ködlámpáról ma már tágabban fogalmaz, mint korábban, csak azt írja, akkor használjuk, ha a látási viszonyok indokolják. Míg korábban lakott területen belül tilos volt használni, addig ez már nincs így. Nyilván a korlátozott látási viszonyok nem azt jelentik, hogy, ha besötétedik, akkor ködlámpát kapcsolok, és

azt is tudni kell, hogy a ködlámpát mindig csak a tompított fényszóróval együtt használhatjuk, nem pedig ahelyett – magyarázza az alezredes.

Elterjedt az interneten, hogy a rendőrség ezentúl szigorúbban ellenőrzi a ködlámpák használatát, Molnár Emiltől azonban közölte, nem ilyen célzott az ellenőrzés, de tény, hogy a tél elején mindig megtartják a látni és látszani kampányt, amikor a járművek fényszóróit ellenőrzik.

"Szorulhat" az autóvezető is, ha a kötelező szemüvege nélkül ül a kormány mögé.

Az izzókészlet már nincs "műsoron", hiszen a sofőrt sem lehet az út mellett izzócserére kényszeríteni. Sok autóban csak komolyabb felszereléssel, szerviz háttérrel oldható meg a csere, így a rend­őr nem működő lámpák esetén elsőre csak figyelmeztet.

Pedig nagyon veszélyes helyzeteket teremthet, ha nem ég például egyik oldalon a tompított, főleg, ha a helyzetjelző sem. A szembejövő feltételezheti, hogy motorkerékpárt lát, nem számítva rá, mekkora szélességben foglaljuk el az utat. Ugyanakkor a jármű vezetője sem lát jól, ha nincs jobb oldali lámpa, könnyen elüthet például egy gyalogost, mert nem veszi észre – figyelmeztet az osztályvezető.

Veszélyes a "sufnituning"

A ködlámpa mellett problémát okoz az is, hogy utólag felszerelt lámpákat, fénycsíkokat, LED-eket használnak némely autókon, általában szintén a tompított fényszóró helyett. Molnár Emil elmondta, nappal, lakott területen kívül is alkalmazható például a menetfény is, vagy egyéb lámpák, ám korlátozott látási viszonyok mellett már semmi sem válthatja ki a tompított fényszórót, azt kell használni. Akinek működőképes a fényszórója, de mégsem használja például sötétedés után, már szabálysértést követ el, amely büntetést von maga után.

Az utólag beszerelt lámpák sok esetben szabálytalanok, nem felelnek meg az uniós előírásoknak, ezt a közlekedési hatóság ellenőrzi.

A lámpák színe sem mindegy, ezeket a KRESZ szintén meghatározza, a járművön kívül pedig kék fényforrást használni kifejezetten tilos!

Nyitókép: Pixabay