Az államfő kimenekítését gyakorolták Budapesten

A Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrsége (KR KEŐ) kis létszámú, de magasan képzett csapat. Indult a nem hivatalos kommandós-világbajnokságon Or­landóban, és szép eredményeket ért el. A közelmúltban az államfőt védő csapat tagjainak harctéri sérültellátás-továbbképzést tarzottak - írja a police.hu.

Minden váltásban dolgozik profi mentőtiszt is a csapatban, a sérültellátás nagyrészt rá vár, de adódhat olyan helyzet, amikor több sérültet is el kell látni. A rendőr sérült állampolgárt sem hagyhat sorsára, személyvédelmi feladatellátása esetén a megfelelő szempontok megtartása mellett róluk is gondoskodnia kell.

A program első részében a harci szituációkra jellemző, lőtt-szúrt sebellátás több technikáját ismertették, majd ezeket komplex szituációkba ágyazva kell alkalmazniuk a rendőröknek. Az oktatás egy életmentő eszköz használatának elsajátításával kezdődött. A tourniquet, azaz érszorító egy 80 centiméter hosszú, 5 centi széles, erős anyagból szőtt heveder. Az artériákat a csonthoz préseli, ami nem hangzik túl barátságosan, ám alkalmazásával megmenthető roncsolt testrész és az emberélet is. Felrakása csak elsőre tűnik gyerekjátéknak, ha fedezékbe kuporodva, mozgásképtelenné vált karra, lábra kell szorítani, már nem is olyan egyszerű. Második képzési elemként a személyvédők olyan sérülés ellátását gyakorolták, amelynél az adott testtájék nem teszi lehetővé az érszorító használatát.

A sebellátások, kötözéstechnikák után a harci szimulációk következtek. A KEŐ rendőrei először egy politikai rendezvényen, ellenséges hangulatú tömegből mentették az „elnököt”, akire lőfegyverrel támadtak. A támadók leküzdése mellett előbb sárga, majd ellátása után zöld zónába juttatták a védett személyt, ötvözve a taktikai feladatot az elsősegélynyújtással. A másik szimulációban egy robbantás helyszínéről kellett az „elnököt” kimenekíteni, majd elhúzódó tűzharc közepette kezelniük a sérülését.

