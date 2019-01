Órák óta intenzíven esik a hó a fővárosban. Hardy Mihály, a Budapest Airport szóvivője az InfoRádiónak elmondta, hogy az erős havazás miatt folyamatosan dolgoznak az új norvég hóeltakarító gépek. Délután negyed négykor a 2-es le volt zárva, az 1-es működött. Épp a bejelentkezés előtt és az alatt szállt le több olyan repülő, amely a takarítás idején körözni kényszerült a légtérben.

Kiderült: nemcsak a lehullott hó mennyisége okoz gondot, hanem az is, hogy a sűrű havazás miatt erősen korlátozottak a látási viszonyok - olyan, mintha nagy köd lenne.

Hardy Mihály azt tanácsolta, hogy

Több járat is késéssel érkezett meg, egyes gépek a környező légikikötőkben landoltak. A Wizz Air Berlin-Budapest és a Ryanair Dublin-Budapest járata Pozsonyban, a Lufthansa Frankfurtból Budapestre tartó járata Bécsben, a Wizz Air Pristina-Budapest járata pedig Debrecenben szállt le.

A környező országokban sem könnyű az időjárási helyzet, három repülőgép például Prága helyett Budapesten szállt le.

Budapesti járat a magyarországi időjárás miatt nem maradt ki, de az amszterdami ítéletidő miatt déli KLM gépet törölték.

A Budapest Airporthoz 2018 októberében érkeztek meg az új norvég hóeltakarító óriásgépek. Az Øveraasen hókotrók egyszerre képesek eltolni a havat az 5,5 méter széles tolólapjukkal, a maradékot pedig elfújjál, illetve felszárítják a gép hátsó részére szerelt hatalmas fúvóberendezéssel. „A norvég járművek a lehető legjobb referenciákkal érkeztek, hiszen az Oslói Repülőtéren is ilyeneket használnak, márpedig ott egy-egy téli szezonban akár három méter hó is hullhat.” – mondta akkor Erdei Tamás, a Budapest Airport kényszerhelyzeti és flotta vezetője.

Several flights to Budapest Airport (BUD) are currently holding or diverting. The airport is reporting snowfallhttps://t.co/QbT2Jj3s6D pic.twitter.com/H3rASrE9ca