Mit tegyünk, ha fél a kutya a petárdáktól?

A petárda káros, nem véletlenül tilos a használata - mondta az InfoRádiónak a Goldenvet Állatorvosi Rendelő tulajdonosa, Galácz Katalin.

A kutyák 80 százaléka borzalmas félelmet él át a petárda hangjától, sokkos állapotba is kerülhetnek, elmenekülhetnek. Elsősorban a kertvárosi állatok vannak veszélyben, akik könnyebben el tudnak szökni – emelte ki a szakértő, aki hozzátette: a megnövekedett adrenalinszint miatt az eb arra is képes lehet, amire korábban nem, például magas kerítésen átugrani. Galácz Katalin arra is felhívta a figyelmet, hogy a kutyák sokszorosát hallják annak, amit mi, így nagy fájdalmat okoz nekik a nagy zaj.

A szakértő szerint olyan helyre kell vinni az állatot, ahonnan semmiképp nem tud kimenni. Azt javasolja, hogy a család ugyanúgy viselkedjen a kutyával mint egy átlagos napon. „Ha a gazdi nyugodt marad, akkor ő sokkal könnyebben tud nyugodt lenni” – fogalmazott.

Természetes nyugtatót is lehet adni nekik, de kizárólag állatorvosi ajánlatra és vénnyel. Embernek szánt gyógyszert azonban ne adjunk az állatoknak, mert azzal csak még nagyobb bajt csinálunk.

