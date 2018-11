Jóváhagyták a brexit-tervezetet az uniós miniszterek - a nap hírei

Jóváhagyták az Egyesült Királyság uniós kiválási megállapodás-tervezetét a tagállamok szakminiszterei. A dokumentumban üresen hagyták a Brexit utáni átmeneti időszak lehetséges meghosszabbításának legvégső dátumát, de remélhetőleg erről még a vasárnapi rendkívüli uniós csúcstalálkozó előtt sikerül megegyezni. A londoni kabinet és az Európai Unió múlt szerdán egyezett meg a Brexit feltételeiről. Ez ellen tiltakozva több brit miniszter is lemondott. A tervezetről a tervek szerint decemberben szavaz a brit parlament. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a brüsszeli ülés után úgy vélte: a helyzet jelenlegi állása szerint reális esély van a magyar célkitűzések teljesülésére.

Kérdésekkel fordult az Európai Bizottság és az ENSZ illetékeséhez a külgazdasági és külügyminiszter a számos migránsnak és menekültnek kiosztott név nélküli bankkártyák ügyében. Ezt ő maga jelentette be az uniós külügyminiszterek brüsszeli tanácskozása közben. Szijjártó Péter elmondta: egyebek mellett arra vár választ, hogy hány ilyen program indult és hány bankkártyát osztottak ki illegális bevándorlóknak. Úgy vélekedett, hogy a név nélküli bankkártyák osztása veszélyes manőver, nehezíti a terrorizmus és az embercsempészet elleni harcot. Kérdésre válaszolva arról is beszélt: a kormány egyelőre nem látja bizonyítottnak, hogy a CEU valóban oktatási tevékenységet folytat az Egyesült Államokban.

Bekérették a Gruevszki-ügy miatt a szkopjei magyar nagykövetet a macedón külügyminisztériumba.Viktor Dimovszki államtitkár tiltakozó jegyzéket adott át Dux Lászlónak. A macedón államtitkár reményét fejezte ki, hogy Magyarország késlekedés nélkül elutasítja Nikola Gruevszki menedékkérelmét és átadja a volt miniszterelnököt Macedóniának, hogy teljesítse a rá kiszabott börtönbüntetést. Nikola Gruevszkit hivatali visszaélés miatt két év börtönbüntetésre ítélték, de nem kezdte meg a büntetés letöltését, hanem Magyarországra menekült, ahol politikai menedékjogot kért.

Országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezi az LMP a Gruevszki-ügyben. Demeter Márta társelnök közölte: pártja feljelentést tett illegális migráció támogatása miatt. Az LMP-s képviselő szerint olyan ügyről van szó, amely Magyarország számára súlyos diplomáciai és biztonsági kockázatokat jelent, valamint érinti az ország külső megítélését. Hangsúlyozta: mielőbb fel kell tárni a magyar állami szervezetek szerepét a volt macedón kormányfő szökésében.

A tervezettnél később, márciusban közlekedhet ismét a 3-as metró a felújított északi szakaszon - erősítette meg a főpolgármester. Tarlós István az InfoRádió kérdésére elmondta: a rekonstrukció a déli szakasszal folytatódik majd. Hozzátette: a középső szakasz tenderét még nem folytatták le, de a teljes beruházást 2022-re be kell fejezni. Tarlós István az Indexnek azt is elmondta: ő kérte, hogy vizsgálják meg a legforgalmasabb aluljárók éjszakai lezárásának lehetőségét. Előzőleg a hvg.hu arról írt, hogy egy kormányzati tervezet szerint Budapest legnagyobb közlekedési csomópontjaiban az utolsó metró után éjszakára fizikailag is lezárnák az aluljárókat. A főpolgármester kiemelte, hogy az előterjesztésről a fővárosi közgyűlésnek is határoznia kell.

Technikai okok miatt szerdán nyílik meg az Otthon Melege Program utolsó fordulója. A Budapesten és Pest megyében élők november 21-én délután fél 5 és este fél 9 között adhatják be pályázataikat - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A változás oka, hogy a közép-magyarországi régióban hétfőn is áramszünettel járó karbantartási munkálatokat végez az ELMŰ-ÉMÁSZ, ezért vannak olyan területek, ahol az adott időszakban a pályázók nem tudják használni számítógépeiket.

Minisztercserékről döntött a román kormány vezető erejének számító Szociáldemokrata Párt. Viorica Dancila miniszterelnök 28 tagú kabinetjének nyolc posztján lesz változás. Lecserélik a négy miniszterelnök-helyettes egyikét, Paul Stanescu regionális fejlesztési minisztert, aki szeptemberben nyílt levélben szólította fel lemondásra a korrupciós váddal másodszor is bíróság elé állított Liviu Dragnea pártelnököt.

A török és az orosz elnök avatta fel a Török Áramlat földgázvezeték utolsó fekete-tengeri szakaszát. Recep Tayyip Erdogan bejelentette: a vezetéket a jövő évi teszteket követően helyezik üzembe. Vlagyimir Putyin kiemelte: a csővezeték Törökországot a földgáz fontos központjává teszi. A vezeték két ága közül az egyik Törökországot, a másik pedig a tervek szerint Törökországon keresztül Délkelet- és Közép-Európa államait, köztük Magyarországot látná el orosz földgázzal.