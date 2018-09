Jöhet az 50 százalékos béremelkedés - lapszemle

Rövid időn belül második kongresszusát tartja szeptember végén a Jobbik – tudta meg a Magyar Idők. Az eseményen várhatóan a párt új stratégiáját is ismertetik a tagsággal. A fővárosi Dürer kertbe meghirdetett rendezvényre a korábbiaktól eltérően az alapszervezetek vendégeket is delegálhatnak, amivel a lap értesülése alapján a tagok hiányát próbálja ellensúlyozni a párt.

Majd félmilliárd forintért épült dísztó Zalakaroson, amelyből tavasszal eltűnt a víz – olvasható a Népszavában, amely abszurdnak nevezi a helyzetet. A meder ma is száraz, a javítás ötvenmillió forintba kerül, felelős nincs, csak vita és egymásra mutogatás – teszi hozzá a lap.

A Pénzcentrum.hu-n arról olvashatnak, hogy jelentősen nőtt az eladott új autók száma, de még ennél is több használt import autó került forgalomba az idei évben. A portál abban igyekszik segítséget nyújtani olvasóinak, hogy ha önerőből nem tudják az autóvásárlást finanszírozni, milyen egyéb lehetőségeik vannak és mire érdemes figyelniük használt jármű vásárlása esetén.

A Magyar Idők szerint a korábbi várakozásoknál is jóval nagyobb mértékben, akár 50 százalékkal is emelkedhetnek a reálkeresetek 2017 és 2022 között, jóllehet a 2016-ban megkötött bérmegállapodásban 40 százalékos célt tűztek ki a felek. Ennek oka, hogy a középfokú végzettséghez kötött szakmai minimálbér a magasabb kereseteket is felsrófolja, ráadásul annak a hagyományos formája már a munkavállalók egyre kisebb részét érinti.

A Portfolio a Magyar Nemzeti Bank hétfőn megjelent Aranykönyve alapján készített grafikonokon segít értelmezni, hogy hogyan teljesített a magyar bankszektor a tavalyi évben. Mint írják: mérete és nyeresége alapján verhetetlen az OTP a mezőnyben, ám volt olyan terület, amelyen a legnagyobb magyar bankot is megelőzték néhányan.

A Népszavában arról olvashatnak, hogy magyar kisrepülők lephetik el az eget, ugyanis ha a Pécs melletti kisrepülőgépgyár, a Magnus Aircraft Zrt. valóra váltja terveit, akkor a magyar cég az iparág nemzetközi piacának meghatározó szereplőjévé válhat.

2009-ben volt utoljára annyi marha Argentínában, mint amennyit jövőre várnak az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának elemzői – közli az agrárszektor.hu. A peso dollárral szembeni gyengülése remek exportlehetőséget teremtett a füvön nevelt fiatal birkáknak, plusz az argentinok újabb piacot is nyitottak maguknak Japán felé.