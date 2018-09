Naszályi Gábor hozzátette: a dolgozók munkakörülményein is javítani kell. "Harmadik éve kérünk 15 százalékos emelést, de csak részben valósult meg az elmúlt években. Egyes számítások szerint 2017-ben 15 százalékos volt a béremelés, de nem mindenki részesült ennyiben. Tavaly a vállalat 12 százalékosnak minősítette a béremelés szintjét.



Az emelés idén is szükséges az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint ahhoz, hogy a létszámhelyzet normalizálódjon és hogy a dolgozók ne legyenek ennyire kiszolgáltatottak, ne legyen ennyire szükségük arra, hogy többletmunkával keressék meg a szükséges pénzüket.

"Ennél többet is kérhetnénk, de a realitás talaján mozogva a 15 százalékos emelést szeretnénk idén is elérni".

Naszályi Gábor hozzátette: tény, hogy a 15 százalék komoly emelés, de véleménye szerint az elmúlt években be is bizonyosodott és a vállalat is belátta, hogy a korábbinál magasabb szintű emelésre van szükség ahhoz, hogy a létszámhelyzet ne romoljon tovább, valamint hogy fenntartható legyen a korábban beállt javulás.

Az InfoRádió az ügyben megkereste a BKV-t is, de egyelőre nem kaptunk választ.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi - Jászai Csaba