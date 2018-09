Új védelmi rendszert vezet be a BKV

Az őszi-téli időszakban a BKV Zrt. a közleménye szerint arra törekszik, hogy az utazóközönség számára olyan higiéniai környezetet biztosítson, ahol védve vannak a kórokozóktól. Ezért idén is a korábbiakban már sikerrel alkalmazott higiéniai bevonattal látják el a mozgólépcsők korlátjai mellett már a felújított szerelvényeket is.

A technológia sajátossága és hatása abban rejlik, hogy egy úgynevezett fotokatalitikus – mesterséges fénnyel is működő – védőbevonatot képez a felületen, így mintegy 90 százalékkal csökken a szennyezettség, ezzel a kórokozók megjelenésének esélye is. A titán-dioxidot mint katalizátort felhasználva, a fény segítségével éri el a kívánt védőhatást. A bevonatrendszer molekuláris szinten épül bele a felületekbe, ezáltal akár egy éven keresztül is védőréteget tud képezni a felszínen, ezzel is drasztikusan mérsékelve a mikrobák megjelenését.

