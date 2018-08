A zenész azt kérte a rajongóitól, hogy táncoljanak az In My Feelings című dalára és közben készítsenek videót magukról. Mások mellett Will Smith is megtette ezt:

az amerikai színész a Lánchíd tetején táncolt, ami illegális volt, de legalább világszerte ingyen reklámozta Budapestet.

Sokan mások azonban nagy bajba kerülnek, mert mozgó autóból kiszállva táncolnak, és közben balesetet szenvednek vagy kirabolják őket. Az Egyesült Államok, India és több más ország rendőrsége már közleményekben figyelmezteti az embereket, hogy ne veszélyeztessék magukat és másokat ilyen kihívásokkal.

De miért tesz ilyet bárki is?

Számtalan kihívással találkozhattunk már az interneten, ahol a fiatalok megmutathatják, hogy mennyire vagányak, és mennyi mindent bevállalnak egy lájkért cserébe (Persze vannak figyelemfelhívó, jótékonysági kihívások is, ilyen volt az Ice Bucket Challenge, amely 2014-ben indult és a lényege az volt, hogy a résztvevők jeges vödörrel öntötték le magukat). De azért a legtöbb ilyen kihívás a magamutogatásra megy rá.

Németh Erzsébet szociálpszichológus szerint az emberek - különösen a fiatalok, és különösen a férfiak -versengése és utánzása nem új keletű jelenség, de

a közösségi média ezeket a korábban is ismert jelenségeket valami egészen szélsőséges módon kibővíti, felturbózza, és veszélyessé teszi.

Magányos emberek kezdenek el úgy viselkedni, mintha a kortárs csoporton belül megindulna egy versenyzés, és lenne egy ideál amit utánozni kell és felül kell múlni. Ezek az emberek egyedül vannak, viszont rengeteg ember láthatja, lájkolhatja és megoszthatja azt, amit tesznek - tette hozzá a pszichológus.

"Új, sajátos pszichológiai jelenségnek vagyunk a tanúi, amit muszáj elemezni, mert úgy tűnik, hogy

a korábbi fékrendszerek, amik be annak építve, mintha nem működnének"

- mondta Németh Erzsébet.

Sikerélményt keresnek az emberek, "túltolják"

A szociálpszichológus megjegyezte, hogy az ismertség és az elismertség utáni vágy mozgatja ezeket a jelenségeket, de az nagyon sajátos, hogy ez nem igazi csoport. Nem ismerik egymást azok az emberek, akik lájkolják egymást. Ez a fajta tömeges, kvázi csoportban való lét és ennek a pszichológiai jelenségei újak.

Sokan már nem is az eredeti kihívást teljesítik, hanem veszélyes szituációkba keverik magukat, kipattannak a lassan hajtó autóikból, mellette táncolnak és közben videózzák magukat, közben az egyiket elüti az autó, vagy a saját autója árokba zuhan, a másikat pedig kirabolják. Egészen extrém esetek is vannak.

Ennek hátterében a pszichológus szerint az áll, hogy

nincs fék, nincsenek ott a szülők, nincs aki azt mondja, hogy ezt nem lehet. A társadalom megpróbálkozik ilyenkor valamiféle tiltással, de az is csak egy megfoghatatlan anonim valami.

Nézzük egypár gyöngyszemet a legjobb "Feeling"-es videók közül:

Nyitókép: MTI/EPA/Andrew Gombert