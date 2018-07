Új szabályok jönnek a Forma–1-ben

A Figyelő Andy Vajnával, a magyar filmipar megújításáért felelős kormánybiztossal készített interjút, aki elmondta: nem iratnak forgatókönyveket, hanem beadott ötleteket bírálnak el, így a készülő filmek tematikájába sincs beleszólásuk. Úgy fogalmazott: olyan szintet értünk el, hogy ma a magyar filmgyártás Európában központi helyet foglal el. Hozzátette: ahogy a magyar filmek javultak, a közönség visszatért rájuk a mozikba. Andy Vajna elmondta: tavaly a külföldi forgatásoknak köszönhetően 108 milliárd forint volt a filmipar közvetlen bevétele. A TV2 tulajdonosa a lapnak arról is beszélt: három év után idén nyereséget vár a kereskedelmi televízócsatornától.

A HVG a Forma-1-es világbajnoki sorozat átalakulásáról készített összeállítást, amelyből kiderül: az alapszabályokat 2020-ig rögzítik az úgynevezett Concorde-szerződés pontjai, de az új vezetés szeretné a motorok hibrid rendszerének egy részét kivezetni, és az alkatrészeket sztenderdizálni, hogy más gyártók számára is vonzóbbá tegyék az autósport királykategóriáját. Az új tulajdonos 2021-től már 25 futamot szeretne, és tovább nyitna az amerikai piac felé, valamint költségplafont vezetne be, ami ellen több istálló is tiltakozik.