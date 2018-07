Nyugdíjasok ezrei élnek havonta 25 ezer forintból - lapszemle

A Népszava úgy értesült, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít csütörtökön Magyarország ellen a Stop, Soros! törvény és a hozzá kötőtő alkotmánymódosítás miatt. Az uniós testület értékelése szerint a jogszabálycsomag több EU-s előírásba ütközik, és ellenkezik azokkal az értékekkel és elvekkel, amelyekre Európa épült.

A Világgazdaságban arról arról lehet olvasni, hogy fogadási rekordokat hozott a labdarúgó-világbajnokság Magyarországon, önmagában a francia-horvát döntő 1,5 milliárd forintos nyereményhez juttatta a játékosoknak. A Tippmixen több mint 84 millió alkalommal fogadtak, a fináléra 1,3 millió tipp érkezett.

A Portfolio arról készített összeállítást, hogy a GDPR, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendszere a május 25-i életbe lépése óta már több olyan adatlopási eset történt, amely egyrészt tömegeket érintett, másrészt jó eséllyel európai uniós állampolgárok is vannak az adatvesztések sértettjei között. Mindez pedig azt is jelenti, hogy egy-egy precedensértékű adatvédelmi ügy is kialakulhat belőlük.

A Magyar Idők arról ír, hogy eddig több mint 63 ezer kezdő vállalkozást világosított fel az adóhivatal a közteherviselés legfontosabb tudnivalóiról. A mentorprogramnak nevezett ingyenes tájékoztatási szolgáltatását az év elején indította el a hatóság, ennek részeként a frissen létrejött gazdasági szereplők előadásokon is részt vehetnek, sőt kijelölt hivatalnoktól kaphatnak személyre szabott tanácsot.

A Pénzcentrum összeállításából az derül ki, hogy az öregségi nyugdíjat kapó mintegy 2 millió ember harmada százezer forint alatti nyugdíjat kap, és több mint háromezren vannak, akiknek havonta kevesebb mint 25 ezer forintból kell gazdálkodniuk, ez már a teljes ellátás, ami tartalmazza az öregségi nyugdíj mellett folyósított kiegészítéseket is.

