Kánikulával kezdődik, lehűléssel folytatódik a csillagászati nyár

Holnap 33 fok, igazi kánikula is lehet, pénteken azonban akár 15 fokot is zuhanhat a hőmérséklet, és esőt is hozhat a hűvösebb idő.

A csillagászati nyár június 21-én, csütörtökön kezdődik, a nyári napforduló 12 óra 7 perckor lesz. Ilyenkor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a Nap sugaraitól, emiatt az évnek ezen a napján a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összeforr Szent Iván napjával, illetve éjjelével, azonban június 24-e helyett már június 21-én vagy 22-én van a legrövidebb éjszaka a Föld forgástengelyének térbeli elmozdulása miatt. Ennek következtében évente 24 percet tolódik a napállás maximumának időpontja. Az előrejelzés szerint csütörtökön a napsütés mellett elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21, a legmagasabb 28-33 fok között várható. A meteorológiai szolgálat csütörtökre Budapestre és Pest, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt. Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyére heves zivatarok veszélye miatt éltek elsőfokú figyelmeztetéssel. Péntektől csapadékosabb és hűvösebb ődő lesz, hétvégén néhol a legmelegebb órákban sem éri majd el a 20 fokot a nappali csúcshőmérséklet.