Novák Előd is kilép a Jobbikból: "a párt szakad" a politikus szerint

"A párt első alapszervezetének alapító tagjaként búcsúzom a Jobbiktól" - jelentette be Novák Előd. A párt több más politikusa is kilép, köztük Novák Előd felesége, Dúró Dóra.

„Vagyok, aki voltam, és leszek, aki vagyok” - fájó döntés, de becsületbeli ügynek tekintem immár, messze nem csak Dúró Dórával és Toroczkai Lászlóval való szolidaritásom miatt, hogy kilépjek a Jobbikból - írja közösségi oldalán Novák Előd.

Hozzáteszi: "a párt első alapszervezetének alapító tagjaként búcsúzom a Jobbiktól, de nem búcsúzom a bajtársaktól, hiszen utunkat folytatjuk az Alapító Nyilatkozatunk által kijelöltek szerint, immár nem Pongrátz Gergellyel, hanem öccsével, a Sztálin-szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő Pongrátz Andrással. Kiléptem tehát, pedig nem én változtam, hanem a pártom, immár menthetetlenül, amihez nem asszisztálhatunk tovább.

A párt szakad, de a világnézetünk marad.

A közösség lelkét el lehetett venni, de egyénenként megőrizhettük azt, s most összekapaszkodva folytathatjuk küzdelmünket. Igaz ugyanakkor, hogy a túltolt néppártosodás oda vezetett, hogy még a tagjaink körében is voltak sokan, többen büszkén jegyzőkönyvbe is mondták taggyűléseken, hogy az MSZP-re, a DK-ra vagy az LMP-re szavaztak lakóhelytől függően, hivatkozva Vona Gáborra, aki szerint a legesélyesebb ellenzéki pártra kell szavazni… Súlyos identitásvesztés alakult tehát ki a Jobbikban, és színtelen, szagtalan, íztelen pártnak amúgy sincs jövője. Nekünk viszont küldetésünk van."

Novák Előd találatait ellenőrzi az éleslövészet során az önkéntes műveleti tartalékos katonák kiképzésén a Magyar Honvédség püspökszilágyi kiképzőbázisán és lőterén 2016. augusztus 4-én. Novák Előd 2016-ban önkéntes tartalékos kiképzésen vett részt. MTI Fotó: Marjai János

Novák Előd felesége, Dúró Dóra pénteken az InfoRádióban beszélt arról, hogy kilép a Jobbikból.

Szintén a közösségi oldalon jelentette be távozását Szőcs Norbert, a párt Baranya megyei elnöke, aki a "mai vállalhatatlan etikai döntésetekre", és a Dúró Dóra elleni "aljas támadásra" hivatkozva lemond a Baranya megyei elnökségről és a bólyi szervezet vezetéséről is, jelezve, hogy az utóbbi feloszlatja magát - írja az MTI.

Szégyen, hogy csak azért, mert valakinek a tiétektől eltérő véleménye van, ki kell zárni! - írja.

A Facebookon jelentette be kilépését Fazekas Gabriella is, aki 2010-ben a párt terézvárosi polgármester-jelöltje volt. A tisztújítás előtti sokszor erőszakos agitáció, - főleg azok irányába, akik nem rejtették véka alá a véleményüket - Toroczkai László előre levezényelt eltávolítása, Dúró Dóra elleni, az 50-es éveket idéző koncepciós eljárás, mellyel kizárták a frakcióból és mandátuma visszaadására szólították fel., a pohár túlcsordult. A számomra nehéz döntést a mai nappal meghoztam, kilépek a Jobbik tagjainak a sorából - fogalmaz.

Dobi Zsolt, a párt Csongrád megyei sajtófőnöke szintén a Facebookon közölte, hogy kilép a Jobbikból. Wass Albertet idézte: "Számomra nem vigasztalás, hogy millióknak fáj ugyanaz, ami nekem. Magamnak fáj, ami bennem fáj."

Kilépését bejelentette Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere, Szmik Lajos, Győrújbarát képviselő-testületének tagja és a párt Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlésének tagja, valamint Szabó Ákos, a Jobbik nagykátai alapszervezetének elnöke. Megszűnt a lőrinci és a lepsényi Jobbik-alapszervezetet, utóbbi elnöke, Gieber Lajos a Mi Magunk tagjai között folytatja a munkát.

A Jobbik etikai bizottsága pénteken kora délután jelentette be, hogy előző nap egyhangú döntéssel kizárták a pártból a korábban platformalapítást meghirdető Toroczkai Lászlót.