Megemlékezések a nemzeti összetartozás napján - a nap hírei

Továbbra is veszélyesnek nevezte Európa számára az ENSZ globális migrációs csomagját New Yorkban a külgazdasági és külügyminiszter. Új munkamegosztás lesz az állami vállalatok irányításában - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter az InfoRádióban. Országszerte megemlékezéseket tartottak a nemzeti összetartozás napján. A nap legfontosabb hírei június 4-én.

A migrációt nem irányítani, hanem megállítani kell - hangsúlyozta az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott kormányközi tárgyaláson a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter felszólalásában kiemelte: Magyarország nem ért egyet azzal, hogy a migráció jó, hiszen rossz azoknak, akiknek el kell menekülniük a hazájukból, rossz a tranzitországoknak, és kihívást jelent a célországoknak is. A tárcavezető azt is hangsúlyozta: Magyarország szerint nem a migráció alapvető emberi jog, hanem a békés, megfelelő körülmények közötti élet a szülőföldön. A határok védelme pedig nem lehetőség, hanem kötelessége az országoknak. Magyarország továbbra sem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, a kormány álláspontja változatlan - erősítette meg az igazságügyi miniszter. Trócsányi László az uniós tagországok bel- és igazságügyi minisztereinek luxembourgi tanácskozása után elmondta: a javaslat Magyarország számára több szempontból is aggályos. Hozzátette: Magyarország számára kiemelten fontos, hogy a létrejövő ügyészség, a nyomozásokat és büntetőeljárásokat összehangoló európai uniós ügynökség, az Eurojust, valamint az OLAF világosan elkülönült hatásköri keretek között működjön. Új munkamegosztás lesz az állami vállalatok irányításában – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. Palkovics László elmondta: az új kormány elválasztja egymástól az állami vállalatok tulajdonosi joggyakorlását és e cégek szolgáltatásainak megrendelői oldalát. Hozzátette: a tárca feladata az, hogy a fogyasztók érdekében megrendelőként lépjen fel az állami vállalatokkal szemben, és számon kérje a teljesítményt. A tárcavezető elmondta, mostantól ő felel az energiapolitikáért, kivéve a Paks 2. beruházást. Kiemelt lesz a keringési és daganatos megbetegedések ellátása az egészségügyben - közölte az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós arról tájékoztatta az országos intézetek vezetőit, hogy ezeken kívül a gyermekgyógyászat, a mentálhigiéné valamint a mozgásszervi betegségek ellátása kap nagyobb figyelmet. A tárcavezető hangsúlyozta: célirányos programok lesznek a lakosság életének megóvása és életminőségének javítása érdekében. Az országos intézetek kiemelt szerepet kapnak a nemzeti programok megalkotásában. Országszerte megemlékezéseket tartottak a nemzeti összetartozás napján. A parlament külön foglalkozott a 98 évvel ezelőtt aláírt trianoni békeszerződés évfordulójával. A Fejér megyei Isztiméren Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Rákóczi Szövetség rendezvényén beszélt a Kárpát-medencei és diaszpórából érkező magyar fiatalok előtt. Nemzeti ökumenikus megemlékezés volt a Belvárosi plébániatemplomban is. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Az alapvető jogok biztosa szerint a jelenlegi jogszabályok nem garantálják megfelelően a gyermekek védelmét és biztonságát a magánszektor szereplői által szervezett gyermektáborokban. Székely László egy szülői panaszbeadvány nyomán indított vizsgálatot. Az ombudsman aggályosnak tartja, hogy a magánszektor nyári táborainál hiányoznak az egyértelmű garanciák. Példaként említette, hogy teljes mértékben a profitorientált szolgáltatók belátására vannak bízva a gyermekek testi-lelki épségét garantáló feltételek. Megkezdődött a bolgár-román-magyar-osztrák gázfolyosó romániai szakaszának építése – közölte a román energiaügyi minisztérium. A projekt első, 2020-ig lezáruló szakaszában 479 kilométer vezetéket fektetnek le a dél-romániai Podisortól a bánsági Temesrékásig. A csaknem félmilliárd eurós beruházás több mint harmadának költségeit az Európai Unió fedezi. A vezetéken keresztül juthat majd Magyarországra a fekete-tengeri lelőhelyekről kitermelt földgáz. Hatályba lépett a Nyugattal szembeni ellenszankciókról rendelkező orosz törvény. A jogszabály lehetővé teszi a nemzetközi együttműködés leállítását vagy felfüggesztését meghatározott ágazatokban, a termékek és nyersanyagok importjának és exportjának betiltását, az állami és helyi szintű közbeszerzési eljárásokból és privatizációból történő kizárást. Guatemalában 62-re emelkedett a Fuego vulkán halálos áldozatainak száma. Mintegy 300 sérültről tudnak a hatóságok. A kitörés csaknem 2 millió embert érint. A nagy erővel kitörő tűzhányó 16 órán keresztül lövellt sűrű fekete füstöt mintegy 10 kilométeres magasságba, és hamuval terítette be a környékbeli területeket. Csaknem 3300 embert menekítettek ki a hatóságok a vulkánhoz közeli településekről.