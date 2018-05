A játékok őrzik a gyerekkort

Hiába divatosak napjainkban a virtuális játékok, fontos észben tartani, hogy valóságos életünk sosem kerül át a virtuális térbe - figyelmeztet Nagy Veronika néprajzkutató. A Hetedhét Játékmúzeum muzeológusa ezért különösen fontosnak tartja, hogy a gyerekek kézbe vehető, igazi játékokkal is játsszanak, hiszen azok őrzik a gyerekkort.

A gyerekek körében egyértelműen a virtuális játékok a "menők" manapság, de hogy ez jó-e nekik, és mennyire szolgálja a fejlődésüket, arról megoszlanak a vélemények.

Nagy Veronika néprajzkutató, a Hetedhét Játékmúzeum muzeológusa az InfoRádiónak azt mondta, hogy mivel a felnőttek világa is a virtuális térben zajlik - virtuálisan fizetünk, dolgozunk, tanulunk, kommunikálunk -, így ugyanezek a virtuális terek megvannak a gyermekek világában is.

A kutató szerint a felnőttek is szeretik a kész dolgokat, gondoljunk akár a gyorséttermekre. A felnőttek világában is ott van, hogy készen szeretik kapni a tárgyakat, dolgokat. Így nem csoda, hogy a gyerekszobában is nagyon sok a kész játék a virtuálisak mellett.

"Jó, ha tudjuk, hogy az életünk soha nem fog a számítógépbe átmenni, ezért nagyon fontos, hogy továbbra is legyenek kézzelfogható, kézbe vehető játékok,

a gyerekeink fogjanak ilyeneket, és játszanak ilyenekkel" - hangsúlyozta Nagy Veronika. A kutató azt is kiemelte, hogy a gyerekek a játékon keresztül szocializálódnak. Ez az egyik legfontosabb funkciója a játéknak, ráadásul védi a gyerekkort, hogy egyáltalán megmaradjon.

"Egyre gyorsabban nőnek fel a gyerekek, és talán ha kézbe vehető játékok vannak náluk, akkor hosszabb ideig tudnak gyerekek maradni" - mondta Nagy Veronika. A kézbe vehető játékokkal játszó gyermekek fantáziája sokkal kreatívabb lesz, így ők lesznek igazán a munkájukat is "jól játszó" felnőttek.

