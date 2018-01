Új időszámítás indul Nagy Lászlóék nélkül

Nagy változások

A magyar együttes negyeddöntős volt a tavaly januári, franciaországi világbajnokságon, azóta viszont Nagy László, Iváncsik Gergő, Iváncsik Tamás, Gulyás Péter, Zubai Szabolcs, Fazekas Nándor és Ilyés Ferenc is lemondta a válogatottságot, Nagy Kornél nem kíván szerepelni a kontinenstornán, Faluvégi Rudolf és Győri Mátyás pedig sérült. szövetségi kapitányi poszton is változás történt, ugyanis a spanyol Javier Sabatét a svéd Ljubomir Vranjes váltotta.

Marosi László, a magyar szövetség alelnöke úgy fogalmazott, hogy jó képességű, hajtós csapatot alkotnak a fiatal játékosok, de a tapasztalat minden bizonnyal hiányozni fog a kontinenstornán, hiszen ennek a megszerzése hosszabb folyamat.

A válogatott csupán két felkészülési mérkőzést játszott: múlt szombaton 29-29-es döntetlent játszott Svédország vendégeként, majd hétfőn 31-29-es vereséget szenvedett.

Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány péntek este kijelölte a rajton pályára lépő 16 játékost, ennek értelmében

Fekete Dávidot és Országh Ádámot nem nevezte be a magyar csapat a kiutazó 18 kézilabdázó közül.

Jó emlékek a dánokról

Az olimpiai címvédő Dánia lesz a magyarok első ellenfele az Eb varasdi (Varazdin) csoportjában szombaton. A két csapat tavaly háromszor is megmérkőzött: a magyarok a világbajnokság nyolcaddöntőjében nyertek, az Európa-bajnoki selejtezőn hazai pályán döntetlent játszottak, idegenben pedig kikaptak tőlük.

Juhász Ádám izgatottan és bizakodva várja a rajtot. A Tatabánya játékosa szerint felkészülten várhatják a dánok elleni meccset.

„Mi fiatalok is örülünk, hogy lehetőséget kapunk, és mindenki megpróbál bizonyítani. A közös munka Ljubomir Vranjessel néhol nehéz, néhol kicsit könnyebb. Jó kedvű, jó a hangulat a csapaton belül, és ez jó alapot ad a munkához” - mondta a szélső az InfoRádiónak.

Kulcsszerep várhat Lékai Mátéra. A 2017-es év legjobbja arról beszélt, hogy sokat fejlődött a csapat a felkészülés során. Az Eb-n mindig az adott napi forma dönt majd, és a lerohanásokban kell fejlődni, mert a könnyű gólok sokat érnek – tette hozzá.

„A dánok az olimpiai bajnokok, és ennek az Európa-bajnokságnak is az egyik esélyei, de ha jól emlékszem, az előző világversenyen mögöttünk végeztek. Ha ismét sikerülne nyernünk ellenük, akkor biztosan nagyon jó tornát tudnánk játszani. A svédek ellen megmutattuk, hogy semmivel nem vagyunk lemaradva mögöttük, és már a múltban is bizonyítottuk, hogy a nagyobb csapatokat is el tudjuk kapni, annak ellenére, hogy esélytelenebbnek tartanak minket" – nyilatkozta az irányító.

Mikler Roland, a válogatott kapusa szerint hasznos lesz, hogy tavaly háromszor is találkoztak aktuális ellenfelükkel, az olimpiai címvédő Dánia csapatával.

"Szerintem nem változtattak sokat, hiszen abból a három meccsből az utóbbi kettőt már az új szövetségi kapitányukkal játszották, de láttuk az utolsó edzőmérkőzéseiket is" – mondta a kapus.

Hozzátette, vannak olyanok is a keretben, akik tavaly nem játszottak a skandinávok ellen, de egyikükön sem látni megilletődöttséget a nagy lehetőség miatt.

"Tudjuk, kikkel állunk szemben, ki az ellenfél, de ők is csak emberek, úgyhogy igyekszünk megfogni őket. Úgy érzem, jó mérkőzés lesz" - jelentette ki Mikler.

Fegyelem van

A MOL-Pick Szeged balátlövője, Bodó Richárd nagyon jó, szimpatikus edzőnek ismerte meg a svéd szakembert, aki nagyon jó edzéseket vezet.

"Semmilyen nyomást nem helyez ránk, hiszen fiatal csapatról van szó, de a fegyelmet megköveteli. Remélem, mindez megmutatkozik a pályán és az eredményeinken is" - mondta.

Vranjes úgy nyilatkozott, a dán, a spanyol, a francia, a német és a horvát válogatott ellen nincs reális esélyük a magyaroknak egy olyan meccsen, amelyen mindkét csapat száz százalékot nyújt, Csehország viszont jó játékkal legyőzhető.

A középdöntő a cél

Az MKSZ azt a célt tűzte a válogatott elé, hogy csoportjában végezzen az első három között, vagyis jusson tovább. Ez azért is rendkívül fontos, mert középdöntős szereplés esetén könnyebb ellenfelet kaphatna a világbajnoki selejtezőre.

A szövetség prémiumrendszere szerint akkor jár jutalom a játékosoknak, ha legalább a nyolcadik helyen végeznek. Amennyiben a csapat Európa-bajnok lenne, összesen 80 millió, második hely esetén 70 millió, bronzérem esetén 60 millió forintot kapna. A további helyekért sorrendben 50, 40, 30 millió forint jár, a 7-8. hely egységesen 15-15 millió forintot ér.

A cseh nemzeti csapatot a közelmúltban két veszteség is érte: Filip Jícha visszavonult, Tomás Babák pedig megsérült.

A torna egyik nagy esélyese a világbajnok Franciaország, még annak ellenére is, hogy Thierry Omeyer és Daniel Narcisse lemondta a válogatottságot, Ludovic Fabregas, William Accambray, Olivier Nyokas és Mathieu Grébille sérült, Luka Karabatic pedig sérülés miatt csak tartalékként utazik.

Ugyancsak esélyes az éremszerzésre a norvég és a szlovén csapat - amely egyaránt dobogós volt tavaly januárban a vb-n -, illetve a címvédő Németország, a házigazda Horvátország, a magyarok csoportellenfelei közül pedig Dánia és Spanyolország.

A magyar válogatott 18 fős kerete:

kapusok: Borbély Ádám (Wisla Plock, lengyel), Mikler Roland (Telekom Veszprém)

jobbszélsők: Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE),

jobbátlövők: Ancsin Gábor (Telekom Veszprém), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Bartók Donát (TBV Lemgo, német)

irányítók: Császár Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

beállók: Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Schuch Timuzsin (Telekom Veszprém), Szöllősi Szabolcs (Grundfos Tatabánya), Vilovski Uros (Székelyudvarhelyi KC, romániai)

balátlövők: Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Jamali Iman (Telekom Veszprém), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém)

balszélső: Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya)

Csoportbeosztás:

A-csoport (Split): Horvátország, Svédország, Szerbia, Izland

B-csoport (Porec): Franciaország, Fehéroroszország, Norvégia, Ausztria

C-csoport (Zágráb): Németország, Macedónia, Montenegró, Szlovénia

D-csoport (Varasd): Spanyolország, Dánia, Csehország, Magyarország

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!