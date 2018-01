Öt új Duna-híd épül

Már tervezik vagy meg is kezdték a kivitelezését annak az öt új hídnak, amelyek összeköttetést biztosítanak legnagyobb folyamunk, a Duna két partja között, míg a hatodik, a váci csupán tanulmánytervben szerepel.

Bár már zajlanak a kiviteli munkák a Komárom–Komárno határon átívelő Duna-híd körül, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a minap módosította a vállalkozási szerződést - írja a Magyar Idők. Igaz, ez nem változtatott sem a feladaton – aminek része a 600 méter hosszú, egypilonos, ferdekábeles Duna-híd, valamint az odavezető utak megépítése –, sem a kivitelező személyén, amely a H-M Duna-híd Konzorcium, sem az áron, amely áfa nélkül 91,2 millió euró.

A módosítás célja, hogy a vállalkozók a kivitelezési munkálatoknak a Szlovák Köztársaság területén teljesítendő részét fióktelepeik útján végezhessék, illetve, hogy az elvégzett munkák ellenértékéért a vállalkozók fióktelepeik útján állítsák ki a számlát. A kivitelezésre biztosított idő 29 hónap, azaz két és fél év múlva már megindulhat a forgalom Komárom két része között.

A fentivel ellentétben mindmáig csupán terv a Dunakanyar hídjának megépítése, bár már korábban elkészült az új műtárgy és csatlakozó útszakaszai rendezési tervének végleges változata. Az elfogadott tanulmányterv szerint a tizenöt méter széles híd Váctól délre ívelne át a Dunán. A jóváhagyott változatban a nyomvonal a váci déli csomópontból indulna ki, a rávezető szakasz az autópályává bővülő új 2-es főút Vác és Sződliget között létesülő új csomó- pontjánál kezdődne.

A váci híd igénye szinte magától értetődő, hiszen Szentendrei-sziget másik oldalán, Tahinál korábban már létesült közúti híd, Vácnál azonban csak komppal kelhetnek át mind a gyalogosok, mind az autósok. A leendő híd nemcsak Vácot kötné össze Tahitótfaluval, nemcsak a Dunakanyar két partját – az M2-est a 2-es és a 11-es úttal – az M0-s hídjától északra 30 kilométerrel, de Esztergom és Gödöllő között is nyitna egy új, a fővárost elkerülő közlekedési folyosót.

Nem csupán közúti híd épül a Dunán,

Budapesten már készül a Rákóczi híddal párhuzamosan futó Déli összekötő vasúti híd átalakításának és bővítésének kiviteli terve.

A NIF által kiírt közbeszerzésen nyertes vállalkozók 978 millió forint értékben készíthetik el az új vasúti pálya kiviteli terveit a IX. kerületi Soroksári út és az újbudai Nádorkert között.

A kivitelezés a vasúti forgalom fenntartása mellett zajlik majd, ezért a tervezőknek javaslatot kell tenniük ennek megoldására is, legalább négy kitérő megtervezésével. A Déli összekötő az ország talán legforgalmasabb vonalán, Kelenföld és Ferencváros között helyezkedik el, a hazai teheráru-szállítás 90 százaléka keresztülhalad rajta.

Dél-Budapest újabb közúti híddal is gazdagodik: a múlt év végén jelent meg a kormányhatározat a Galvani úti híd megépítéséről. Az Andor utca és az Egér út közvetlen kapcsolatot ad a hídnak az M1–M7-es bevezetőjéhez. A hídról a pesti oldalon levezető útnak alul- vagy felüljáróval kell majd kereszteznie az ott lévő vasúti létesítményeket. A továbbiakban a nyomvonal az Illatos úton éri el a Határ utat, azt követve az Üllőit, majd folytatódik a Jászberényi útig. Ezt a vonalat folytatva a folyosó összességében az M1–M7-es bevezetőjétől az M5-ösön és 4-esen át egészen az M3-asig biztosít majd átjárhatóságot.

A további fejlesztések során kiépülhet a Fehér út–Nagy Lajos király útja vonalában egy külső körút, amely a Hungária-gyűrű mellett, azzal párhuzamosan kínál alternatív útvonalat.

A Budapest alatti Duna-szakaszon már a tervezési szerződésnél tart a Kalocsa–Paks Duna-híd.

Az új átkelő mellett összesen 21 kilométernyi új utat is építenek. Az új átkelő várhatóan 1060 méter hosszú lesz, 12 támaszon fog állni. A híd kialakításánál ügyelnek arra, hogy a Dunán zajló kereskedelmi forgalmat ne gátolják, a legkisebb hajózási szélességet 180 méteresre tervezik. A híd kalocsai oldalán a városig, illetve az M6-os autópályáig 11 kilométernyi kétszer egy sávos új út terveit készítik el, a nyugati oldalon 9,6 kilométernyi új út felépítésére készülnek fel Paks és Gerjen között.

A Duna legdélebbi hazai szakaszán is készül új híd: ajánlati felhívás jelent meg januárban a Mohácson épülő Duna-híd közbeszerzésére. A felhívásból az is kiderül, hogy Mohácson kétszer egy sávos új közúti híd jön létre, amelynek tervezett támaszköze 240 méter. Az új műtárgy a mohácsi oldalon futó 56-os főút és az újmohácsi oldalon fekvő 5107-es út között teremt kapcsolatot. Jelenleg a 17 ezres városban a folyó két partja közt komp közlekedik. Az új híd megépítése mellett a város és a térség közlekedési érdekei mellett az áprilisban átadott mohácsi vágóhíd is jelentős érvet jelent.

