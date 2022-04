Itt a választás 10 legnagyobb nyertese és vesztese

Gyopáros Alpár arra a legnagyobb arányú győzelmet az április 3-i országgyűlési választáson, a csornai központú választókerületében a szavazatok 71,22 százaléka jutott a Fidesz-KDNP jelöltjének. Herczeg Sándor politológus összegzéséből az is kiderül, hogy 106-ból 87 körzetben győztes kormánypárti jelöltek vitték a prímet a legnagyobb sikerek között, az első tíz közé csak fideszes politikus került.

A területi megoszlást tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezet, négyen is ottani körzetben arattak fölényes győzelmet, de Vas megyéből is ketten kerültek be a top 10-be.

Az egy héttel ezelőtti legnagyobb arányú egyéni választókerületi győztesek:

Gyopáros Alpár (Fidesz-KDNP), Győr-Moson-Sopron megye 3. vk., Csorna – 71,22 százalék, 35.119 szavazat Tilki Attila (Fidesz-KDNP), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. vk., Vásárosnamény – 68,71 százalék, 31.523 szavazat V. Németh Zsolt (Fidesz-KDNP), Vas megye 3. vk., Körmend – 66,40 százalék, 31.938 szavazat Simon Miklós (Fidesz-KDNP), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6. vk., Nyírbátor – 65,69 százalék, 29.875 szavazat Seszták Miklós (Fidesz-KDNP), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 3. vk., Kisvárda – 65,31 százalék, 31.946 szavazat Kovács Sándor (Fidesz-KDNP), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5. vk., Mátészalka – 64,79 százalék 29.647 szavazat Varga Gábor (Fidesz-KDNP), Fejér megye 5. vk., Sárbogárd – 64,55 százalék, 27.629 szavazat Ágh Péter (Fidesz-KDNP), Vas megye 2. vk., Sárvár – 64,38 százalék, 32.226 szavazat F. Kovács Sándor (Fidesz-KDNP), Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. vk., Karcag – 64,14 százalék, 29.923 szavazat Tasó László (Fidesz-KDNP), Hajdú-Bihar megye 3. vk., Debrecen – 63,51 százalék, 31.266 szavazat

Az összesítésből az is kiderül, kik vannak a nagy szavazatlista másik végén, akikre a legkevesebben voksoltak. Itt Békés megye és a Faragó család viszi a prímet, közülük hárman is Békéscsabán próbálkoztak, kevés sikerrel, együtt sem kaptak annyi voksot, amennyi ajánlásra a jelöltté váláshoz szükség volt. Ehhez ugyanis 500 támogató aláírást kellett benyújtani hitelesítésre, ám ennek a töredékét tudták csak szavazatra váltani.

A pártokat tekintve viszont az ISZOMM és a Munkáspárt szövetsége áll a legrosszabbul: öt jelöltje is bekerült a leggyengébben teljesítő tíz képviselőjelölt közé.

A vesztesek a legrosszabbul teljesítőtől kezdve:

Faragó Lajos Gergely (Független) Békés megye 1. vk., Békéscsaba – 0,04 százalék, 20 szavazat az érvényes 47.487-ből Faragó Gergely (Független) Békés megye 1. vk., Békéscsaba – 0,08 százalék, 38 szavazat az érvényes 47.487-ből Barabás György (Munkáspárt-ISZOMM) Budapest 2. vk., XI. kerület – 0,10 százalék, 56 szavazat az érvényes 53.678-ból Hegedüs Máté (Munkáspárt-ISZOMM) Vas megye 1. vk., Szombathely – 0,14 százalék, 71 szavazat az érvényes 51.637-ből Kótai Gyula (A Mi Pártunk-IMA) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. vk., Kazincbarcika – 0,15 százalék, 69 szavazat az érvényes 45.293-ból Virág Debóra (A Mi Pártunk-IMA) Zala megye 1. vk., Zalaegerszeg – 0,15 százalék, 85 szavazat az érvényes 54.894-ből Schlenk Richárd (Munkáspárt-ISZOMM) Budapest 18. vk., XXII. kerület – 0,15 százalék, 89 szavazat az érvényes 59.671-ből Simon György (Munkáspárt-ISZOMM) Budapest 1. vk., V. kerület – 0,18 százalék, 79 szavazat az érvényes 44.934-ből Glonci Béla (Munkáspárt-ISZOMM) Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. vk., Sátoraljaújhely – 0,18 százalék, 83 szavazat az érvényes 45.106-ból Faragó Betti (Független) Békés megye 1. vk., Békéscsaba – 0,18 százalék, 87 szavazat az érvényes 47.487-ből

Nyitókép: MTI/Balázs Attila