Kitöltött levélszavazatokra bukkantak Marosvásárhely mellett kidobva

Több szavazólapot találtak eldobva zsákokban a Marosvásárhely melletti Jedd környékén, amelyek a jelenlegi magyarországi választásokról származnak. Ezeket egy olyan területen dobták el, ahol építkezésből származó hulladékokat tárolnak. A szavazólapok egy része részlegesen megégett – írja a romániai Pontmaros.

A megégett lapokról és a helyszínről videókat is közzé tettek.

A Telex arról ír, hogy Cristian Teodorescu újságíró telefonon egy anonim olvasótól értesült az esetről. A Transtelex megkeresésére elmondta, hogy nem nyúlt hozzá a zsákhoz, mindent a helyszínen hagyott, és értesítette a rendőrséget az esetről. Arra vonatkozó információja egyelőre nincs, hogy kiszálltak volna-e már helyszínelni vagy sem, őt nem keresték meg további felvilágosítások végett.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a videókon látszik, hogy

több szavazólap is ki van töltve.

A külföldi levélszavazással kapcsolatban több aggály is felmerült. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok választási regisztrációja tíz évre szól, ha egy regisztrált időközben meghal és azt nem jelentik a választási bizottságnak, nem kizárt, hogy a nevében más szavaz, hiszen az aláírásokat nem ellenőrzik, ez utóbbi élő személy esetében is visszaélésre adhat okot a kritikák szerint. Kifogások érték azt is, hogy már nem kötelező biztonsági borítékban leragasztva visszapostázni a szavazólapokat. A szemétkupacban talált szavazólapok esete szempontjából különösen érdekes lehet, hogy a román postát is bírálatok érték mondván nem biztos, hogy kézbesítik a levélszavazatokat, a román posta ezt visszautasította.

