Közzétette 106 egyéni indulójának névsorát Gattyán György pártja

A honlapján hozta nyilvánosságra a 106 egyéni választókerületben induló jelöltjeit a Megoldás Mozgalom. A Gattyán György által 2021 végén alapított párt a tervek szerint országos listát is állít, de egyelőre a választási honlap tanúsága szerint egyetlen jelöltjét sem vették nyilvántartásba.

A milliárdos üzletember az InfoRádió Aréna című műsorában is arról beszélt januárban, hogy már a 106-nál is több jelöltjük a választásra, és csak a kiválasztási folyamat tart. Aztán elsőként Détári Lajos indulását jelentette be a párt, az egykori világválogatott futballista Budapest XVIII. kerületében próbálkozik meg a parlamentbe jutással, majd a Z'Zi Labor együttes frontembere, Janicsák István neve került nyilvánosságra.

A mostani teljes listában még felbukkannak ismert nevek, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es körzetben induló Helmeczy László, aki korábban az MDF, a Fidesz, majd 2014-ben az Együtt–PM jelöltje is volt, és ügyvédként több kényes ügyben is szerepet vállalt.

A Komárom-Esztergom megye 1-es számú választókerületben azt a Popovics Juditot indítja a MeMo, aki korábban Márki-Zay Péter mozgalmának tagja volt, és az ellenzéki előválasztás idején azt állította, hogy a DK megzsarolta annak érdekében, hogy visszalépjen az előválasztástól.

Fejér megye 4-es körzetében pedig Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke lesz a Megoldás Mozgalom jelöltje.

Nyitókép: Forrás: OTS Üzleti Sajtószolgálat