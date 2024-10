Izraeli illetékesek: "nagyon valószínű", hogy a Hamász-vezér holttestét találták meg

Izrael többfrontos háborújának egyik legnagyobb fegyverténye lehet a Gázát irányító politikai és terrorszervezet, a Hamász főnökének, Jahja Szinvárnak a megölése. Közben azonban többezer palesztin civil is meghalt az izraeliek ellen elkövetett tavaly októberi Hamász-tömeggyilkosság után indult offenzívában.

Az izraeli médiában köröztetett, a közösségi oldalakra is felkerült egyik kép egy törmelékek között fekvő, mellényt és rövidujjú pólót viselő férfit mutat, a holttest körül izraeli katonák állnak.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF), azaz a hadsereg megfogalmazása szerint „a Gázai övezetben folyó hadműveletekben három terroristát likvidáltak".

Izraeli médiajelentések szerint a katonák „egy emeletes ház földszintjén nyitottak tüzet terroristákra, nem tudva arról, hogy Szinvár köztük lehet”.

Azt követően, hogy behatoltak az épületbe, észrevették, hogy az egyik halott „nagyon hasonlít” a Hamász-főnökre.

Az izraeli sajtó szerint a holttesten olyan mellény volt, amelyben gránátok voltak. A halott kezén egy a katonák körében kedvelt, ütésálló órát látni.

Szinvárt tartják a tavaly október 7-i, dél-izraeli vérfürdő kitervelőjének, melynek során a határkerítésen áthatoló Hamász-fegyveresek módszeres kegyetlenséggel gyilkoltak le izraeli civileket, valamint néhány izraeli arab és külföldi lakost. Több száz embert pedig túszként elhurcoltak – az időközben kiszabadultak további kegyetlenkedésekről, például nemi erőszakról számoltak be.

Október elején a Hamász helyettes vezetője, Halil al-Haja Dohában azt mondta a BBC-nek, parancsot adtak az embereiknek a támadás idején, hogy ne öljenek meg civileket... "a harcosok beszélgettek, együtt ettek a civilekkel" – állította, miközben videók szerint gyerekeknek kellett a padlón ülniük halott testvéreik mellett, míg másokat menekülés közben vadásztak le. Al-Haja annyit mondott, hogy „hibák történhettek”.

Izrael offenzívájában pedig később palesztin civilek tömegei haltak meg, miközben a hadsereg azt mondta, hogy Hamász-állásokat vett célba és hogy a terroristák emberi pajzsként használják a lakosokat.

DNS-vizsgálat következik

Jahja Szinvár Hamász-főnök állítólagos halálhírének megerősítése néhány órát vehet igénybe – mondták tudósítók, megjegyezve, hogy a holttesteken DNS-tesztelést végeznek.

Szinvárt júliusban nevezték ki a Hamász politikai szervezetének élére, miután Teheránban egy állítólagos izraeli támadásban megölték a korábbi vezetőt, Iszmail Hanijét.

A Times of Israel című lap csütörtök délután már három katonai illetékesre hivatkoza azt írta: „nagy valószínűséggel” Szinvár a most felfedezett halott, akit valójában szerdán ölhettek meg egy lövöldözésben, de csak most találtak rá.

Nemzetközi reakciók

John Healey brit védelmi miniszter szerint London továbbra is várja, hogy Jeruzsálem hivatalosan megerősítse a Hamász vezető halálhírét. A BBC-nek nyilatkozva a miniszter azt mondta: "Én nem fogom gyászolni egy olyan terrorvezér halálát, aki felelős volt az október 7-i terrortámadásért." Healey azt is hozzátette: a brit kormány tisztában van azzal, hogy Jahja Szinvár nemcsak a holokauszt óta legszörnyűbb vérengzésért felelős, hanem azért is, mert ezzel egy éve tartó, és egyre súlyosabb következményekkel járó háborút is kirobbantott a Közel-Keleten.

A Reuters ugyanakkor azt közölte, hogy Izrael már értesítette az amerikai védelmi minisztériumot Jahja Szinvár lehetséges haláláról. A brit hírügynökség idézte az olasz külügyminisztert, aki reményét fejezte ki, hogy a rettegett Hamász-terrorista valóban meghalt. Antonio Tajani úgy vélte: ezzel lehetővé válna a mielőbb tűzszünet Gázában.

Az október 7-én elhurcolt izraeli túszok családtagjai üdvözölték Jahja Színvár esetleges halálának hírét, remélve, hogy ezzel felgyorsulhatnak a 101 fogva tartott kiszabadulásáról folyó egyezkedések - tette hozzá Reuters.