Lehet, hogy börtön vár a legendás BBC-s műsorvezetőre

A walesi születésű Huw Edwards – finom akcentusával – volt a BBC hírműsorainak elsőszámú házigazdája, az utóbbi két évtized krónikása.

Huw Edwards has pleaded guilty to three counts of making indecent images of children pic.twitter.com/jwUZYD5ljU — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) July 31, 2024

A nagy események – választások, a királynő halála és legutóbb, a király koronázása – idején

nem volt kérdés, hogy ő vezeti a műsort.

Edwards és rajongói világa is összeomlott, amikor tavaly nyáron a Sun bulvárlap szenzációval állt elő: egy – akkor még meg nem nevezett – BBC sztárt kivettek az adásból, mert 35 ezer fontot fizetett egy 17 éves, majd már nagykorúvá vált fiúnak intim képekért.

A 35 ezer font körülbelül az éves átlagkereset a briteknél. Ez még nem volt törvénybe ütköző.

Viszont az, ami váratlanul kiderült róla, már igen.

Edwardst még tavaly tartóztatták le és csak idén nyáron vádat emeltek ellene gyerekpornográfia készítése miatt, úgy, hogy a média az utolsó pillanatban értesült róla.

A volt sztár szerdán dühös tüntetők tömegén és rendőrök védő sorfala között áthaladva jelent meg a bíróságon, ahol bűnösnek vallotta magát gyermekpornográfia készítése vádjában.

Bizarre picture selection from the BBC for the news that Huw Edwards has been charged with making indecent images of children – makes it look uncomfortably like he’s presenting the news himself. pic.twitter.com/8aZCqHibAO — James Ball (@jamesrbuk) July 29, 2024

Nem sokakat hat meg: a „készítés” nem mindig készítés

Védői megpróbálták árnyalni a képet: a brit jogi nyelvezet „készítés” szava nem jelenti azt, hogy Edwards maga vett volna fel ilyen képeket és videókat.

Már az is készítésnek számít, ha az ember kinyit egy ilyen csatolmányt tartalmazó emailt, ha ellátogat egy pornográf oldalra és ott tiltott kép jelenik meg egy nem kiválasztott, felugró ablakban, vagy, ha a közösségi médián keresztül, akár még kérés nélkül is kap képet.

Annak ellenére, hogy Edwards jelezte a neki felvételeket küldözgető – mint kiderült később elítélt - férfinek, hogy nem akar kiskorúakat mutató képeket, kapott ilyet és emiatt a BBC-t előszeretettel bíráló Daily Mail című lap pedofilnek nevezte. Azért is, mert nem törölte le a képeket a telefonjáról.

A lap megírta, hogy a rendőrök egy fiatal wales-i pedofil, a 25 éves Alex Williams ellen folytatott nyomozás idején bukkantak rá a műsorvezetővel váltott WhatsApp-üzenetekre, 2023 nyarán.

Ezután lépett át Edwards története az erkölcsileg megkérdőjelezhető viselkedésből a büntetendő cselekmények szférájába.

Mérhetetlen csalódás

A műsorvezetőnél 7, úgynevezett A-kategóriás, gyerekek sérelmére elkövetett penetratív aktust mutató képet és felvételt találtak, a lap szerint 7-9 év közötti gyerekekről. További két tucat B és C kategóriás volt, miközben összesen körülbelül 380 pornográf képet kapott.

Az ügyek azért is jelentenek csalódást britek millióinak, mert az ötgyermekes apát addig nemcsak profinak, de kivételes jellemű embernek tartották.

Az eljáró bíró ugyanakkor megemlítette, hogy Edwards megbánást tanúsított, ő maga nem készített felvételeket és egyet sem továbbított. Ezzel sejtetni engedte, hogy a volt sztár – együttműködése és korábbi jelleme miatt – esetleg csak felfüggesztett börtönt kap. A neki képeket küldözgető férfit egy évre ítélték.

Maga a BBC – amelyről saját hírműsoraiban rendre harmadik személyben beszélnek saját újságírói – szerdán délután nem sietett a kommentárral, de estére elismerte, hogy tudott róla, hogy 2023-ban letartóztatták a műsorvezetőt.

At Westminster Magistrates Court, where Huw Edwards has just arrived.



The former BBC presenter is charged with making indecent images of children. pic.twitter.com/1ICIUc4fnI — Richard Morgan (@RichardITVWales) July 31, 2024

Edwards ügyére sokan sokféle okból rákapcsolódtak.

440 ezer fontos – 206 millió forintos – csúcsgázsija volt. Ezt a női munkatársak egyenjogúságáért BBC-s kampányolók is észrevételezhetik és azok is, akik szerint hatalmas pénzt emészt fel televíziótulajdonosoktól vasszigorral behajtott előfizetési díj és lám, milyen embereket alkalmaz a BBC?

A konzervatív érzelműek számára – akik balliberális elfogultságot látnak a BBC-ben a temérdek klíma-, emberi- és nőjogi, valamint diverzitás téma miatt – itt egy újabb érv, hogy miért kell megnyirbálni a költségvetését.

A fiatalok pedig újabb bizonyítékot találnak arra, hogy miért erkölcstelen a „mainstream” média - több mint felük már így sem néz élőben sugárzott tévéadásokat.