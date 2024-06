Faucit szorongatták, hazugnak nevezte a szenátort

Dr Anthony Fauci a Covid-pandémia idején le se került az amerikai képernyőkről. Trump volt elnök vezető egészségügyi tanácsadója kedden megjelent egy szenátusi meghallgatáson, ahol „hibának” nevezte, hogy egy évre bezárták az iskolákat a pandémia idején.

A múltban ezt elvetette, miközben sok republikánus kormányzó a központi járványügyi intézet (CDC) ajánlását figyelmen kívül hagyva korábban kinyittatta az iskolákat.

Fauci, aki a Nemzeti Allegria és Fertőző Betegségek Intézetet vezette, a bezárást magát helyeselte, de immár azt mondja, hogy hamarabb kellett volna nyitni.

Kutatások szerint az iskolák ellen szigornak rossza hatása van: a kihagyott órák vagy az online oktatás minősége miatt sok gyerek matematika-tudása például fél évvel marad el az elvárt szinttől.

A mostani meghallgatás folytatása a korábbi vizsgálatoknak, amelyekben Faucit azzal szembesítik, hogy amerikai adófizetői pénzekből is finanszírozott, úgynevezett „funkciónövelő” kutatás folyt a pandémia epicentrumában, Vuhan kínai város laboratóriumában.

Fauci ismét heves szócsatát vívott nemezisével, Rand Paul republikánus szenátorral, akinek azt mondta:

Továbbá szerinte a szenátor félrevezető módon azzal vádolja, hogy a Fauci ügynöksége által egy amerikai non-profit szervezetnek adott támogatás nyomán csináltak állati vírusból embereket is fertőző kórokozót– mivel a non-profit támogatta a kínai labort.

Paul szerint mi más volt ez, ha nem funkciónövelő kutatás és felvetette: Fauci elhárítja a felelősségét négymillió ember halálában.

„Arra utal a bizonyíték, hogy a laborból szabadult ki a vírus és azokat, akik finanszírozták, azokat felelősségre vonják, többet között Önt is” – mondta – bár konkrét bizonyíték a vírus kiszabadulására nincs, mert Kína nem enged nemzetközi vizsgálatot.

A volt kormányszakértő viszont – ahogy korábban – ismét elutasította, hogy ilyen kutatás folyt volna, ráadásul amerikai adófizetői pénzből.

A vírus, amivel kísérleteztek,

– mondta fennhangon, miközben a szenátor azt: senki nem állítja, hogy ez az a vírus, de azt igen, hogy funkciónövelő kutatást folyt, Fauci intézete „finanszírozásával”.

Erre Fauci:

sért, hogy emberek halálával vádolnak,

ha valaki itt hazudik, akkor az maga, szenátor” – mutatott ujjal a törvényhozóra.

Pault az is hajtja, hogy Fauci egyik volt helyettese, Lawrence Tabak a Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) igazgatóhelyettese egy májusi kongresszusi meghallgatáson burkoltan elismerte a kutatás tényét:

– szólt a válasza egy kérdésre.

BREAKING - Principal Deputy Director of the @NIH , Dr. Lawrence Tabak, confesses that the @NIH funded gain-of-function research at the Wuhan Institute of Virology through @EcoHealthNYC . "Yes we did... it poses no harm or threat to anybody." Accountability and justice are now… pic.twitter.com/gQgGTVg9F8

Ennek nyomán sokan felháborodtak. Köztük Elon Musk milliárdos is, az X gazdája, aki azt írta:

„Bíróság elé Faucit!”.

És kiposztolta egy bulvárlap címoldalát, rajta egy szalagcímmel: "Beteg hazugságok".

A Covid Amerikában is segített mélyebbre ásni a politikai lövészárkokat.

Az egyik szélsőség képviselői a boltból hazatérve a cipőjüket és minden megérintett tárgyat átmosók (jobbára liberálisok), a másiké a még a vírus létét is tagadó, tömegben megjelenő (és esenteként megfertőzött) tüntetők voltak.

Valahol középen voltak a maszkviselést és vakcinát elfogadó csendes centrum képviselői.

A Trump volt elnökkel - most megjelent memoárja szerint - „kutya-macska barátságban” lévő Fauci olyan ellentmondásos figurává vált Amerikában, hogy bevallotta:

még mindig tart attól, hogy valaki meg fogja ölni.

Kezdetben ő és a szintén New York-i Trump jól megértette egymást, sőt ahogy nőtt harag, Trump volt az „egyetlen a Fehér Házban, aki továbbra is barátságos volt velem”. (Később az elnök szembefordult vele, túl pesszimistának nevezve a szakembert.)

2020. júniusában Trump üvöltözve hívta fel Faucit, amiért az egy interjúban azt mondta, hogy a koronavírus-vakcinák védettsége eltűnhet és hogy évente lehet szükség oltásra.

– mondta szerinte Trump, „akinek szokása volt, hogy azt mondta, kedvel engem, aztán üvöltött velem” – jegyezte meg Fauci

Máskor, a Covidon átesett és belőle kigyógyult Trump arra sürgette Faucit, hogy engedélyezze azt a kísérleti antitest-terápiát, amelyet az elnök kapott.

Fauci erre azt mondta, hogy nem ő az engedélyező, hanem az amerikai gyógyszerészeti ügynökség, az FDA.

A demokratáknak közben tetszett, hogy Fauci tényellenőrzésnek vetette alá Trump állításait – például, hogy egy malária-ellenes szer hatékony volt a vírussal szemben vagy hogy az emberek tesztelésének nem volt haszna.

A 455-oldalas kötet jó lehetőség, hogy a védőoltás mellett kampányoló és ezért sokak által gyűlölt és életveszélyes fenyegetéseket kapott volt illetékes a saját védelmére keljen, amit több, vele szimpatizáló médiumban meg is tett.

– mondta.

Dr. Fauci: When Trump started to say things that actually were not true, I just felt that I had a responsibility for my own personal and professional integrity but also my responsibility to the American public. So I had to contradict him. Once I did that, things got really dicey.… pic.twitter.com/KMAmE5Ditm