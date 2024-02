Betilthatják a mobiltelefonokat az angliai iskolákban

Nemcsak az órákon, hanem a szünetekben is tilos lehet a tanítási napokon a mobilhasználat az angliai iskolások számára. Bár a szigetországban már így is sok iskola korlátozza a mobilhasználatot a diákok körében, a kormány szerint egységesíteni kell a hozzáállást, amivel javítható a magatartás. Ugyanezt hangoztatja Gillian Keegan oktatási miniszter is.

Egy megdöbbentő statisztika szerint

a 12 éves korú tanulók 97 százalékának van mobilja.

A Sky News egy olyan gyerekkel beszélt, aki az egyik vasárnap 18 órát lógott az eszközön. A középiskolás diákok egyharmada bevallotta: akkor is használja a mobilját, amikor nem lenne szabad.

Az iskolaigazgatók – általában – üdvözlik a szabályozást. Sok iskolában azonban saját hatáskörben már most is fellépnek. Vagy általános tilalom van érvényben, vagy elkobozzák a mobilt, ha a diák meg nem engedett időben veszi elő. Egy londoni iskolában az első kihágás után a következő nap végéig elzárják a telefont, másodszorra már a hét végéig.

A szabály kőbe vésése azonban nem minden iskolavezetőnek tetszik. Oxfordi igazgatók azt mondták, hogy ez pótcselekvés és

„eltereli a figyelmet a valódi gondokról, például a forráshiányról”.

Az Oxford Mail című helyi lap felmérése szerint csak az olvasók 15 százaléka helyesli a totális tilalmat, 85 százalékuk pedig ellenzi.

Az iskolai vezetők szervezete szerint pedig nem sok haszna lesz a lépésnek: Geoff Barton főtitkár úgy látja, „a függéssel felérő használat” nem az iskolai órákra jellemző. Szerinte inkább azt kellene szabályozni, hogy a gyerekek szabadidejükben ne férjenek hozzá szélsőséges tartalmakhoz.

Egy tragédia is azt bizonytíja, szigorítani kellene

Ezért kampányol most egy gyerekét elveszített anya is. Két iskolai társa a közelmúltban egy vadászkéssel, 28 szúrással meggyilkolt egy iskolás lányt. Brianna Ghey fiúnak született, de transznemű lányként élte az életét. A különös kegyetlenség és brutalitás még a konzervatív médiát is sokkolta, a rendőrség pedig megállapította, hogy nem Brianna identitása volt a fő kiváltó ok.

A két, 20 és 22 évet kapott gyilkos – egy lány és egy fiú – több ezer WhatsApp-üzenetet váltott.

Egyrészt a tettüket motiváló tartalmakat találtak, másrészt idegesítette őket Brianna aktivitása a TikTokon,

ahol több ezer követője volt. A lány, Scarlett Jenkinson valósággal falta a sorozatgyilkosokról szóló tartalmakat, amelyeket az anonimitást biztosító, az úgynevezett „sötét webet” elérő Tor böngészőn nézett.

Ghey anyja most azért kampányol, hogy a 16 évnél fiatalabbak csak „lebutított” telefont használhassanak, amely nem engedi a hozzáférést a közösségi médiához. A kezdeményezést a brit gyermekügyi biztos is támogatja.