A repülés új és nagy kérdése: legyen-e a gépen gyerekmentes zóna?

Európában először a török Corendon holland leánycége, a Corendon Dutch Airlines vezette be egy járatán a „gyerekmentes zónát”, november elején. Korábban már az Air Asia is hasonlót lépett.

Az ötlet lényege, hogy a síró csecsemőket, a nyafogó kisgyerekeket, a 16 évnél fiatalabb tiniket és szüleiket máshová ültetik, és a „csendes zónában” az utasokat falakkal és függönyökkel szeparálják el.

A gyerekmentes osztályra 45 eurós felárat kell fizetni az Amszterdam és a karibi Curacao között közlekedő járaton.

A légitársaság szóvivője azzal magyarázta a lépést, hogy „igyekszenek reagálni az ügyfelek különböző igényeire”, és hozzátette, hogy szerinte a gyerekes szülőknek is jól jött a kezdeményezés, mert nem kell azon aggódniuk, hogy a csemetéik túl nagy zajt csapnak.

Bár az ősszel beindított „gyerekmentes zónát” sok bírálat érte, úgy tűnik, annyi nem, hogy a Corendon kivegye kínálatából. A cég oldalán még mindig szerepel ez az opció.

A vállalat korábban már létrehozott csak felnőtteket fogadó szállodákat Curacaón, Bodrumban és Ibizán.

Sokak szerint a légitársaság csak bátorítja azokat, akik úgy akarnak tenni, mintha a gyerekek nem lennének az élet része.

„Nem tudom, hogy ez egy lépés-e a disztópiás jövő felé, de szomorú azt látni, hogy az emberek mennyire nem tudják elviselni a kisgyerekeket és a csecsemőket, és úgy csinálnak, mintha nem is jelenhetnének meg nyilvánosan” – írta egy felhasználó az X-en.

"Észrevettem, hogy soha ennyire nem idegesítették az embereket a gyerekek. Általában, ha látnak egy kisgyereket vagy egy babát, rámosolyognak, de mintha ez kezdene megváltozni. Furcsa és szomorú ez” – válaszolta neki egy másik felhasználó.

Az eredeti poszt szerzője erre visszaírt, hogy különösen Kaliforniában tapasztalja ezt. „Általában az emberek örülnek az édes kis mosolygós fiamnak, de újabban mintha senki sem mosolyogna rá. Az emberek kerülik a gyerekes szülőket és a gyerekeket.”

Persze voltak olyanok is, akik örültek, hogy nem csak a szülők érdekeit tartják szem előtt. „Nem vagyok hajlandó négy órán át ülni egy üvöltő csecsemő mellett” – írta egy utas. Egy másik finoman úgy fogalmazott, hogy „amikor tini voltam, a gyerekek jól viselkedtek, de most egyre több a féktelen és hangos gyerek. A szülők meg csak a telefonjukat bámulják. A legutóbb, amikor gépen ültem arra gondoltam: fizetnék érte, ha nem lenne gyerek a repülőn.”

A téma az Egyesült Államokban is visszhangot váltott ki, és a PhotoAIiD online útlevélfotó-eszköz gazdái még egy felmérést is készítettek. Eszerint az amerikaiak 80 százaléka támogatja a csak felnőtt járatokat – még az utazó szülők 83 százaléka is.

