A brit fogászatnál még ez is jobb: hazamennek az ukrán gyerekek

A helyzetre egy brit liberális parlamenti képviselő, Tim Farron hívta fel a figyelmet, aki azt mondta: „nagyszámú ukrán gyerek tér haza”.

Az okot a Daily Mail című lap említette meg: 10-ből 8 állami, tehát ingyenes ellátást biztosító brit fogászat nem fogad új betegeket.

A britek nagyon büszkék a második világháború után alapított ingyenes egészségügyi rendszerükre, a National Health Service-re (NHS). A várólisták azonban hatalmasak, a kórházi balesetin a várakozási idő minimum 4 óra, ha nem életveszélyes dologról van szó és a fogászathoz való hozzáférés is enyhén szólva nem kielégítő. (Hogy a dolgozók bérezése miatti bénító sztrájkokról ne is szóljunk).

Ebben a helyzetben – emlékeztetett a Liberális Demokraták volt pártvezére, Tim Farron –

„nagyszámú gyereknek könnyebb visszamenni kezelésre a szülei országába”.

A Daily Mail megemlítette a Skóciában élő, hétéves Lisa Martiroszova tavaly márciusi esetét, akinek sürgősen ki kellett húzni a fogát és folyamatos hasi fájdalmai voltak a naponta szedett antibiotikumok miatt. Édesanyjával végül először Lengyelországba repültek, majd onnan egy 15 órán át tartó autóbuszos utazáson vergődtek el Kijevig.

„Nálunk ezt sürgősségi helyzetnek minősítenék és már aznap vagy másnap kórházba mennénk, nem csak néhány hónappal később” – mesélte az anya, Okszana egy brit lapnak.

Az ellenzéki Liberális Demokraták által kikért adatok szerint csak Angliában, 2023. júniusáig, 4,4 millió gyerek nem volt fogászaton, ami az összlétszám 39%-a. (A gyerekek esetében az NHS ajánlása az, hogy évente legalább egyszer, a felnőttek pedig kétévente menjenek vizsgálatra).

Children are being forced to put up with the agony of tooth decay as this Conservative government has neglected dental services across the country.



Ending this intolerable situation must be one of the government’s top priorities as the crisis across the NHS continues to deepen. pic.twitter.com/4WIgSmwHxp