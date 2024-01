A fehérorosz oktatási minisztérium jóváhagyta a 10.-11. osztályosok számára a "Katonai tolmácsolás" című új, választható tantárgy programját, és ebben tűnt fel egy meghökkentő elem: a tizenéveseket

angol anyanyelvű foglyok kihallgatásának oda-vissza tolmácsolására tanítják

majd. Az erről szóló rendeletet az állami jogi portálon tették közzé, Oroszországban a Lenta című portál adta közre.

A fehérorosz középiskolások megtanulhatják, hogyan kell "katonai témájú szövegből információt nyerni, katonai dokumentumok tartalmát elolvasni és azok lényegét oroszul visszaadni, továbbá hogyan kell katonai és haditechnikai szövegeket angolról oroszra fordítani. A program része továbbá a kétirányú tolmácsolás, azaz angolról oroszra és oroszról angolra egy beszélgetés vagy egy hadifogoly kihallgatása során".

Ahogy a Lenta (talán reménykedve) fogalmaz: "a britek kihallgatása mellett" az iskolások megtanulják az amerikai és a brit fegyveres erők felépítését, valamint az amerikai és a brit hadsereg rangjainak és kategóriáinak azonosítását a rangjelzések alapján.

"A tananyag elsajátítása után a tanulóknak ismerniük kell a katonai terminológiát és rövidítéseket, az általános információkat a brit és az amerikai fegyveres erőkről és fegyverzetükről, valamint a katonai topográfiai térképek fajtáit" – áll a dokumentumban.

A Lenta mellett a Tocska fehérorosz portál is valószínűleg azzal generált sok kattintást, hogy Az iskolásokat a hadifoglyok angol nyelven történő kihallgatására tanítják majd címmel jelentette meg cikkét.

A program 69 tanórát foglal magában (35 óra a tizedikeseknek és 34 óra a tizenegyedikeseknek), és a híres Szuvorov- és kadétiskolákban is tanítják majd diakockák, háborús filmek és egyéb vizuális anyagok felhasználásával.

