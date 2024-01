Börtönbe küldhetik James Bondot, mert tiltott területre lépett

Hiába volt az egyik legszexepilesebb James Bond az ír származású Pierce Brosnan, és hiába úszott meg magányos ügynökként mindenféle öntörvényű akciót, ezúttal rács mögött találhatja magát.

Egy amerikai bíróság januárban kezdi el tárgyalni az ügyét, amelyet a Wyoming Nemzeti Park egyik tiltott övezetébe való belépése miatt indítanak.

The Irish actor is alleged to have walked in an off-limits area at Mammoth Terraces, in the northern part of Yellowstone near the Wyoming-Montana border pic.twitter.com/dHU3CqujS8