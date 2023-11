Bulizás, divatbemutató, Tony Blair: londoni kalandra indult a volt finn miniszterelnök

Sanna Marin volt finn kormányfő három év alatt sok mindent megvalósított. Átvezette országát a Covid-pandémián és harcosan kiállt Ukrajna mellett. A NATO-ba való belépéssel pedig világossá tette: nem csak fiatal életkora és fotogén kinézete miatt kell odafigyelni rá.

Néhány hete pedig közölte: teljesen új irányba indul. Sanna Marin Londonban dolgozik tovább "stratégiai tanácsadóként", és az utóbbi hetekben a világot járta különböző konferenciákon.

Amit vagy el akar feledtetni, vagy nem

Még miniszterelnökként Marin egy-két túlságosan szabadosnak tűnő partin való részvételével megízlelte a botrányokat és megtapasztalta, hogy a politikában néha előnyösebb a megfontoltság. Egy sikamlós magazinfotózás kapcsán (a képeken a blézere alatt nem volt semmi, csak egy nyaklánc) megkapta, hogy „izléstelenül, nevetségesen és feltűnést keltő módon” viselkedett. Az egyik partin pedig úgy jelent meg, hogy előtte Covid-fertőzöttek közelében volt. Majd elvesztette a választásokat, elvált, és immár új utakon jár, Londonban.

2022 augusztusában bocsánatot kért, miután nyilvánosságra került egy fotó, amelyen két nő csókolózott és melltartó nélkül pózolt a miniszerelnök hivatalos nyári rezidenciáján. A fotó az után jelent meg, hogy egy videó, amelyen Marin „provokatív módon” táncol és énekel a barátaival, vitát váltott ki arról, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnöknek joga van-e bulizni. Marin drogtesztnek vetette alá magát, hogy bebizonyítsa, nem fogyasztott illegális szereket.

Bocsánatkérését meglehetősen sutának nevezték.

Az ő válasza az volt, hogy a neme és az életkora miatt támadják, és hogy reméli, ez egyszer megváltozik. „Nem vagyok jobb, vagy rosszabb, mint egy középkorú férfi”.

Finland's Prime Minister Sanna Marin faced a backlash for dancing with friends, but Prime Minister Anthony Albanese was cheered for skolling a beer. Experts say this is just one example of a "double standard" for women in leadership.



Read more here: https://t.co/qs0AouY6k9 pic.twitter.com/aVjv53qXzn — SBS News (@SBSNews) August 25, 2022

Az új szerep

Szeptemberben jelentette be: „ideje továbblépni” és új szerepéből szerinte „egész Finnország profitál majd”. De mi is ez az új szerep? Marin stratégiai tanácsadóként csatlakozik a londoni Tony Blair Globális Változás Intézethez. Az egykori munkáspárti brit miniszterelnök nonprofit szervezete külföldi kormányoknak és politikai vezetőknek ad tanácsokat stratégiáról, politikai programokról és azok végrehajtásáról.

„A feladat, hogy különböző országokat, kormányokat és vezetőket segítsek a jó kormányzás, technológia, klíma, gender egyenlőség és más kérdésekben ismerős, mert nekem is kellett ezekkel foglalkoznom"

– mondta Finnország legnagyobb, a kisebbségi svéd nyelven kiadott lapjának, a Hufvudstadsbladetnek.

Marin azt is értésre adta, hogy úgy érzi, új szerepkörében is a finn szavazók javát szolgálja, „talán még jobban, mint korábban”.

Tony Blair tárt karokkal várta válása és választási veresége után

"Marin bátor és gyakorlatias, és tudja, hogy a technológia milyen szerepet játszhat a hatékonyabb és polgárközpontúbb állam létrehozásában, és tapasztalatát a világ több országában is hasznosítani fogja küldetésünk során" – mondta a volt brit kormányfő, akinek intézetéhez most csatlakozik.

Some of the people I photographed today:

1. Tony Blair, Former Prime Minister England

3. Magdalena Andersson, Former Prime Minister of Sweden,

4. Sanna Marin, Former Prime Minister of Finland

5. Jacinda Ardern, Former Prime Minister of New Zealand

6. Justin Trudeau, pic.twitter.com/ZFQ37qdNg4 — Alain Guillot (@alainguillot) September 17, 2023

Az áprilisi finn parlamenti választásokon Marin szociáldemokrata pártja szoros versenyben alulmaradt Finnország fő konzervatív pártjával szemben, míg a második helyen a jobboldali populisták végeztek. Ezzel befellegzett újraválasztási reményeinek, ami után elszánta magát a radikális váltásra.

A következő hónapban – a generációjára jellemző módon – az Instagramon közölte, hogy elválik férjétől, Markus Räikkönentől, aki a TPV Tampere futballistájából lett vállalkozó és befektető.

Finland‘s Prime Minister, Sanna Marin is set to divorce her husband, Markus Raikkonen, after 19 years together pic.twitter.com/Vez8oRyWiB — Naija (@Naija_PR) May 10, 2023

A pár 2020-ban, a választási győzelme után évben kötött házasságot és van egy közös lányuk. Marin azt írta, hogy ez közös döntés volt és hogy „még mindig legjobb barátok vagyunk, kedvesek egymáshoz és szerető szülők és a jövőben is együtt fogunk tölteni időt”.

Guess who's back? @MarinSanna, Former Prime Minister, now being a part of @InstituteGC, she's set to reveal her next big moves. Remember her call for cooperation at Slush last year? What's next on her agenda? Get your ticket now if you wanna find out ?? https://t.co/GwEl0R7wzA pic.twitter.com/PGfFjcroKO — Slush (@SlushHQ) October 3, 2023

Úgy tűnik, a botrányok után sem lett elege a csillogásból

A londoni állás bejelentése után több mint egy hónappal a Tatler magazinban pózolt – a párizsi divathét vendégeként – egy elegáns fekete ruhában, ahol Anna Wintour, a Beckham-házaspár és Kardashianék társaságban tűnt fel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sanna Marin (@sannamarin) által megosztott bejegyzés

A Párizsban készült – és vélhetően profi fotós keze nyomát viselő – Instagram-fotóin ugyanebben a költeményben látható, amint úgy lép ki egy limuzinból, mint a néhai Grace Kelly.

Szintén szeptemberben derült ki, hogy Marin a Range Media Partners nevű, a szórakoztatóipar hírességeit promotáló ügynökséggel szerződött le.

Inside Sanna Marin's very glamourous week at Paris Fashion week https://t.co/w91AODB1dj — Shootersyk"DamyEku" (@ShootersykEku) October 2, 2023

Előtte pedig további bulizós képeket tett közzé az Instagramon, miután jól érezte magát a Flow fesztiválon, Los Angelesben pedig Sharon Stone egykori filmsztárral (immár „humanitárius aktivistával”) pózolt.

Uncle Jimmy Update:

New Sanna Marin content has dropped! Apparently she went to something called the "Flow Festival". New bucket list item for me. She remains my ruler of choice. pic.twitter.com/9bcTHj6pOa — Uncle Jimmy Will Elbow Your Kidney? (@UncleJneutron) August 15, 2023

Today, we had the honor of hosting a luncheon with the former Prime Minister of Finland, @MarinSanna, and award-winning actress, humanitarian, and activist Sharon Stone.



Thank you for joining us and for the great discussion on #democracy, #humanrights, and #equalopportunities. pic.twitter.com/JB4irsgsKP — Finland in LA (@FinlandLA) October 6, 2023

Közben viszont az is látszik, hogy tudatosan kezeli a közösségi médiát: a Twitter utódján, az X-en a progresszív ügyek iránt elkötelezett nemzetközi vezető imázsában látjuk, különböző konferenciákon, előadásokon, üzleti és politikai vezetők és aktivisták társaságában.

Míg az Instagram az elbűvölő, a divatot, a szórakozást és a luxust kedvelő fiatal nő otthona.

A Tatler ezért azon spekulál, hogy Marin nemcsak „stratégiai tanácsadóként”, de influencerként akarja talán „újrapozicionálni magát”.