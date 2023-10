Dagad a botrány Szlovákiában: "klímatagadó nem lehet környezetvédelmi miniszter"

Zuzana Čaputová szlovák államfő nem fogja kinevezni a környezetvédelmi tárca élére a Szlovák Nemzeti Párt által jelölt Rudolf Huliakot. A köztársasági elnök azzal indokolta döntését, hogy a minisztérium élére jelölt Huliak nem tudja biztosítani a szaktárca rendes működését. A döntéssel összefüggésben Zuzana Čaputová annak a véleményének adott hangot, miszerint a szaktárcát nem vezetheti és képviselheti egy olyan személy, aki nem ismeri el a klímaváltozással kapcsolatos tudományos konszenzust, és aki azt állítja, hogy a valóságban nincs is klímaválság. Rudolf Huliak megosztó kijelentései miatt került a figyelem középpontjába. Korábban ugyanis egy környezetvédő felakasztásáról beszélt, és olyat is mondott, hogy egyesek a medvéket biológiai fegyverként használják a vidék likvidálására. A miniszteri pozícióval kokettáló Huliak nemrég azt is mondta, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, akkor az első útja Moszkvába vezetne, hogy bocsánatot kérjen Vlagyimir Putyintól az Ukrajnának nyújtott katonai segítségért.

Az államfő bejelentésére reagálva a Rudolf Huliakot jelölő Szlovák Nemzeti Párt közölte:

ragaszkodnak Huliak jelöléséhez,

majd felszólították Zuzana Čaputovát, tartsa tiszteletben a parlamenti választás eredményét, és ne lépje túl a hatáskörét. Mivel a szlovák kormányok történetében hasonló fejleményre nincs példa, megoszlanak a vélemények arról, hogy a kormányalakítás folyamatában most mi lehet a következő lépés. Ivan Gašparovič korábbi köztársasági elnök a kialakult helyzet kapcsán azt mondta: az államfőnek az alkotmány csak olyan esetekben ad lehetőséget egy kormánytagjelölt kinevezésének elutasítására, ha például az adott személy letartóztatásban van. Rámutatott: a kormány kinevezésére akkor is sor kerülhet, ha annak összetétele nem teljes.

A kormányalakítással megbízott Robert Fico bejelentette, ha a Szlovák Nemzeti Párt kitart Rudolf Huliak jelölése mellett a környezetvédelmi minisztérium élére, akkor előterjeszti őt kinevezésre az államfőnek.

Fico szerint, ha az államfő nem nevezi ki Huliakot, a Szlovák Nemzeti Párt képviselője a kormány kinevezését követően az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

„Kormányalakítással megbízott politikusként nem fogom káderezni a koalíciós partnerek jelöltjeit, és nem is fogom vétózni. Elfogadom a jelöléseket” – tette hozzá Robrt Fico. Azt hangsúlyozta, egy kivételtől eltekintve úgy, mint a többi miniszterjelölt, Huliak is indult a demokratikus parlamenti választáson. Megjegyezte, hogy az államfő érvelésének nincs alkotmányos alapja. Fico arra számít, hogy az államfő Huliak nélkül nevezi ki az új kormányt, és ideiglenesen megbízza valamelyik minisztert a környezetvédelmi tárca vezetésével is, amíg a Szlovák Nemzeti Párt nem állít új jelöltet. Hozzátette, mindent megtesz, hogy semmi akadálya ne legyen az új kormány kinevezésének jövő szerdán, október 25-én.