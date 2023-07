Sorra utasítják el a brexitideológus Nigel Farage-t a bankok – ez áll a háttérben

Legszebb öröm a káröröm – különösen azoknak a briteknek, akiket felháborítottak a 2016-os brexitkampány egyik vezéralakjának, Nigel Farage-nak az állításai, amelyek elvezettek oda, hogy a szigetország kilépett az unióból. A kampány egyik szlogenje az volt, hogy a britek heti 350 millió fontot fizetnek be az EU-ba és hogy ezt a pénzt a brexit után a hazai egészségügyre költik majd. Emlékezetes módon egy busz járta az utcákat, amelyre felmatricázták az ígéretet.

Sorry but you’re going to have to explain to me how you are spaffing the £350m extra you have after Brexit.

The bus specifically said this would go to the NHS. I’m waiting ??? pic.twitter.com/XrKVbSkJ1X — Susana Euro-Roofer??????? (@Spanglish51) January 21, 2023

Ezt nem Farage találta ugyan ki, de nem is sietett cáfolni – és a beismeréssel kényelmesen megvárta a győztes brexitnépszavazás másnapját –, ami sokakat felháborított.

Az elmúlt hetekben – azok örömére, akik szerint a politikust utolérte a karma – Farage felpanaszolta: kilenc bank is megtagadta tőle a számlanyitást. Aztán jött a következő hideg zuhany: a királyi család bankjának tartott patinás Coutts 40 év után, akarata ellenére és magyarázat nélkül megszüntette a számláját.

Illetve volt magyarázat, amit a BBC vélt felfedezni (Farage és közte enyhén szólva nem dúl a szerelem): a brexitvezérnek túl kevés pénze volt a számlán. Viszont kiderült: korábban jó ügyfélnek tartották Nigel Farage-t, és egy sor más híresség számláján is megcsappant a pénz, de őket nem tették lapátra.

Másokra is rájár a rúd

Nemcsak Farage-nak kell párna alatt bújtatnia pénzkötegeit, hanem mérsékeltebb politikusoknak is. Jeremy Hunt brit pénzügyminiszter elismerte, hogy megtagadta tőle a számlanyitást a trendi startup-dolgozók és a fiatalok körében is népszerű Monzo (ami a Revoluthoz hasonló, fizikai fiókok nélküli szolgáltatás).

Egyik volt elődje, Kenneth Clarke (amúgy híresen Európa-barát konzervatív politikus) hitelkártyáit is bevonták – az American Express túl rizikós ügyfélnek találta. Ő felpanaszolta: a bank hirtelen egy halom dokumentumot kért be tőle, pedig már az 1970-es évektől volt Amex-kártyája. A procedúrát megalázónak találta, a cég erre letiltotta a kártyáit.

The #ChancellorOfTheExchequer, #JeremyHunt in the UK has had #BankAccounts cancelled? By #MonzoBank?



All over the #AmericanExpress?!



They are panicking and being idiots over this and it is not going to end well .. for themhttps://t.co/JAi5Ty0GPZ — King Arthur & Excalibur (@OscarsWild1) July 9, 2023

Miért a politikusok elleni szigor?

Farage esetében egyből felmerült, hogy vehemensen EU-ellenes nézetei miatt állt bosszút rajta a pénzvilág. A brit bankok érvelése viszont ez: nem igazán az ügyfél politikai nézetei izgatják, hanem az, hogy az illető beleesik-e az általuk felállított „politikailag kitett személy” kategóriába. A szigetországban érvényes szabályok egy olyan globális kezdeményezésből eredeztethetők, amelynek célja a korrupció kigyomlálása. Ez az, amiért szigorúbb ellenőrzés alá vonják a politikusokat, diplomatákat, katonai vezetőket és még a királyi családok tagjait is – írja a The Daily Telegraph című lap.

A Pénzügyi Akciócsoport nevű kormányközi szervezet ajánlása szerint azonban olyanokra kellene csak összpontosítani, akik „kockázatos üzleti kapcsolatokkal rendelkeznek”.

A közelmúltbeli esetek miatt a brit Pénzügyi Magatartás Hatóság (FSA) – a felügyelőszerv – az elmúlt hónapban többször is „arányos fellépésre” figyelmeztette a bankokat, és most már a kormány is felemelte a szavát. Közben az érintett pénzintézetek – a Monzo, az American Express és a Coutts – kafkai fordulatokkal tagadták meg, hogy foglalkozzanak az abszurd helyzettel. Bejáratott vállalati kommunikációs formulákat vetettek be, miszerint „nem beszélnek egyéni ügyfelekről” vagy hogy „a hatályos szabályok alapján tesznek eleget kötelezettségeiknek”.

Egyes konzervatív kommentátorok ezt erősen kétlik, és azt sugallják, hogy a "woke" ideológiával szembeszállókat korlátozzák így le. Felhívják a figyelmet, hogy Nigel Farage esetén kívül a Metro bank például megtagadta a számlát egy olyan szülői csoporttól, amely károsnak nevezi a gyerekek orvosilag elősegített genderváltását. A bank nyíltan közölte: a csoport gondolatai szembehelyezkednek a pénzintézet „kultúrájával és elveivel”.

People are starting to call this debanking and it really is frightening and it should be frightening, for everybody. The withdrawal of such a basic service is in itself coercion.https://t.co/IJa4etxvC4 — Keith Jordan ?? (@DadRogd) July 4, 2023

Egy másik bank letiltotta Stuart Campbell skót függetlenségi aktivista kártyáját, amivel akkor szembesült, amikor a boltban fizetni próbált vele. Campbell élesen bírálta a skót autonóm parlament jogszabályát – miszerint már 16 éves korban, a gyerekek „önazonosítás” módszerével deklarálhassák a nemüket. A brit kormány példátlan eszközhöz nyúlt és blokkolta a törvényt.

A PayPal online fizetési platform pedig eltávolította ügyfelei közül a szintén konzervatív gyökerű, de fő feladatának a szólásszabadság védelmét tartó brit Szabad Beszéd Uniót.

A Halifax bank pedig közölte ügyfeleivel: ha nem tetszik nekik az a politikája, hogy a nemet jelentő névmás (he, she, them) viselésére bátorítja dolgozóit, akkor "szüntessék meg a számlájukat".