Kik voltak azok a diverzánsok, akik „elhalasztották” Vlagyimir Putyin kaukázusi útját?

Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy fogalmazott, hogy Oroszországot "terrortámadás" érte az Ukrajnával határos Brjanszk város körzetében és lemondta tervezett kaukázusi útját. Az FSZB szövetségi biztonsági szolgálat szerint „csütörtökön ukrán nacionalisták hatoltak be a körzetbe, de visszaszorították őket és hatalmas tüzérségi csapást irányítottak rájuk”.

Azt, hogy pontosan mi is történt, nehéz a távolból megítélni az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok alapján. A New York Times például „partizánokat” emleget, akik „egy időre hatalmukba kerítettek egy települést”. Alekszandr Bogomaz helyi kormányzó szerint a támadók két civilt megöltek és egy gyereket megsebesítettek.

⚡️We finally got confirmation of the 2 dead civilians: The FSB published a video from the Bryansk region after the infiltration of the 2 DRGs fighting for Ukrainian pic.twitter.com/XnSuRpQzyY — War Monitor (@WarMonitors) March 3, 2023

Az állítólagos akciót egy, a Kreml ellen, Ukrajna oldalán harcoló orosz csoport, az Orosz Önkéntes Hadosztály vállalta magára és azt mondta: egy időre ellenőrzése alá vonta Ljubecsanye orosz falut. Ezt egy videóval próbálta alátámasztani, amelyen két fegyveres látható egy helyi egészségügyi központ előtt.

Egy másik videójuk egy közeli faluból származik. A TASSZ orosz hírügynökség megerősítette a Ljubecsanyében történteket. Szusanyi faluban pedig „sárga karszalagos személyek lövöldöztek és ijesztgettek embereket, teljesen megsemmisítettek egy gránátvetővel egy lakóházat”, majd gyorsan távoztak – írta.

