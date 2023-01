Asszisztáltak Greta Thunbergnek a rendőrök? – itt a hatóság válasza

Fényképeken azt látni, hogy a radikális klímavédelmi aktivista nevet, miközben mosolygó, sisakos rohamrendőrök felkapják és letartóztatják egy német lignitbányánál tartott tüntetésen.

Németországban és szélesebb értelemben a zöld mozgalmon belül is vitatéma: hogyan lehet az, hogy a kormányban helyet foglaló zöldek – miközben a gyakorlatilag zéró kibocsájtású atomenergia feladására kényszerítették az országot –, belementek a „legpiszkosabbnak” titulált szénbányászat folytatásába, sőt, egy németországi bányatelep kiterjesztésébe.

Emiatt kell leradírozni a föld színéről (az amúgy már elhagyatott) Lützerath falut, ahol

Thunberg jelenléte szokásos módon médiaeseménnyé vált. Képeken és videókon azt látni, hogy nevet és mosolyog, ahogy sisakos rohamrendőrök mellett áll és azt is, hogy hirtelen komoly arcot vág, amikor egy fotós elkezdi fényképezni. Látható az is, hogy a rendőrök felemelik a földről és az, hogy elviszik egy parkolóba.

