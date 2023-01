Kolumbiai szál a sokkoló londoni templomi lövöldözésben

Hétfőn már kihallgatásra vitték azt a 22 éves, Londonban elfogott férfit, aki a gyanú szerint a brit főváros központjában, egy katolikus templomban gyászolók közé lőtt. A drive-by, tehát autós támadásban hatan sebesültek meg. Köztük volt egy életveszélyes lőtt sebet kapó hétéves kislány, aki úgy tűnik, életben marad és egy 12 éves lány, akit viszonylag gyorsan kiengedtek a kórházból. A többi sebesült 21 és 48 év közötti felnőtt.

Az eset a bohém életformájáról ismert Camden kerülethez tartozó, de valójában London központjában található Euston és Kings Cross vasútállomások közötti utcán, egy katolikus templomnál történt, ahol szombaton éppen gyászszertartás folyt.

CCTV footage shows people fleeing the scene in the aftermath of the shooting outside a memorial service in Euston.



Latest: https://t.co/bwjhFQaixg pic.twitter.com/xePLgzqK6Y — Sky News (@SkyNews) January 15, 2023