Jó pár tátrai szálloda leáll egy időre, és kérdéses az egész téli szezon

Hiába figyelmeztetnek már hónapok óta a szlovákiai éttermek tulajdonosai, a kormány egyelőre még nem nyújtott számukra segítséget. Vannak, akik szeptemberben tízszer magasabb villanyszámlát kaptak, mint az előző hónapban, ezt pedig képtelenek kifizetni. Fűtés terén sem jobb a helyzet, a gázért ugyanis már most átlagosan kétszer többet adtak ki, holott még nem is volt igazán hideg az idő.

„Most kezdődik csak a tél, anyagilag nem fogunk tudni megbirkózni egy ilyen radikális emelkedéssel. Ha minden hasonló mértékben drágul, elkerülhetetlen lesz, hogy csődbe menjünk” – mondta Vladimír Sirotka, az egyik pozsonyi bár tulajdonosa. A számok nyelvén: az eddigi 540 eurós számla helyett most 5400 eurós csekket kaptak a szolgáltatótól.

A Magas-Tátrában sincs ez másképp. Az ottani szállodatulajdonosok több mint egyharmada kénytelen lesz bezárni a szálláshelyét a szezonon kívüli időszakban.

Mindez a Magas-Tátra Regionális Idegenforgalmi Szövetség által megrendelt felmérésből derült ki. Lucia Blašková, a szervezet igazgatója elmondta, a tagok többsége csak a síszezonra vagy a karácsonyi ünnepkör előtt tervezi a nyitást.

„Általánosságban igaz, hogy a Tátrában néhány létesítmény – különösen a kisebbek és a kongresszusi termekkel nem rendelkezők – az elmúlt években is bezártak vagy korlátozták működésüket a nyár és a tél között. Most azonban már biztosan többen vannak, mint korábban” – közölte Blašková. Úgy látja, mivel a vállalatok Szlovákia-szerte takarékoskodnak, a kongresszusi rendezvények iránt is kisebb a kereslet – ezek a régióban eddig a holtszezon időszakát töltötték ki.

Az idegenforgalmi szervezet igazgatója ugyanakkor azt is közölte, hogy

a szilveszteri időszakra jegyzett foglalások lassan betelnek, így az év végi napokra nem tekintenek kritikus szemmel. Ettől eltekintve viszont az egész téli szezon felett ott lebeg Damoklész kardja.

„A szállodatulajdonosok nem emelhetik tovább az áraikat, a piac ezt már nem bírná el” – tette hozzá Blašková. Szerinte folytatódik az a tendencia, hogy a vendégek csupán egy napra utaznak a tátrai szállodákba, de kevesebb gasztronómiai szolgáltatást vesznek igénybe. A legtöbb bevételcsökkenés ezért a vendéglátóipari létesítményeket sújthatja.

A felmérés azonban arra is rámutat, hogy az időszakos leálláson túl senki sem tervezi végleg bezárni a szállodáját a Magas-Tátrában. Elsősorban a működési, valamint a személyi állományra fordított költségekkel terveznek spórolni. Azok, akik bezárnak, igyekeznek a személyzetnek szabadságot adni, de nem elbocsátani őket. Néhányan azonban már beadták a felmondásukat, és

a vendéglátóiparnál stabilabb ágazatban próbáltak meg elhelyezkedni, akárcsak a Covid-járvány idején.

Az idegenforgalmi szervezet szerint a magas-tátrai szállodatulajdonosok számára az is mérvadó lesz, hogy más szolgáltatások miként fognak működni a régióban.

„Ha a síbérletek ára is drasztikusan felmegy, félő, hogy az emberek idén kihagyják a téli szabadságot” – tette hozzá az idegenforgalmi szervezet igazgatója.

(A nyitókép illusztráció, a Magas-Tátrában, a Csorba-tó partján készült.)

Nyitókép: Pixabay