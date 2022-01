Amerikai–kínai versenyfutás egy tengerbe esett vadászgépért

Hét ember sérült meg, amikor egy F-35-ös a tengerbe csúszott a Carl Vinson amerikai repülőgép-hordozó fedélzetéről. A hétvégén képek és egy videó jelent meg a még a víz felszínén lebegő, de süllyedő repülőről, amelyet az amerikai haditengerészet hitelesnek nevezett.

A harci gépnek „leszállás közben merültek fel problémái” és ezután esett a vízbe – fogalmaztak a hatóságok. Feltételezések szerint a futóműve sérült meg. A haditengerészet szerint a leszálló gép a fedélzetnek csapódott – de csak minimális kárt okozott. A felvételeket egy a fedélzeten lévő személy szivárogtatta ki és most vizsgálat indult az incidens és a szivárogtatás ügyében.

A $100mln F-35 missed the landing and falls off deck into the South China Sea today, 7 injured. #f35 #southchinasea #scs pic.twitter.com/SqrwaNA02L — Sk Boz, PhD ? (@skbozphd) January 25, 2022

Washington aggódik, hogy Kína, amely magáénak mondja a Dél-kínai-tenger nagy részét, megpróbálhatja kimenteni a gépet vagy kivenni belőle azokat az alkatrészeket, amelyek alapján megismerheti az amerikai technológiát. A kínaiak az érdekszférájukba való behatolásnak tekintik, hogy amerikai hadihajók járőröznek a felségvizeik közelében és a helyzetet tovább komplikálja a Tajvan körüli feszültség. Kína szakadár tartománynak tekinti a szigetet, amelyet a világ sok országa gyakorlatilag önálló országként kezel.

„A kínaiak megpróbálják majd felkutatni a roncsot, és tengeralattjáróik segítségével megvizsgálni” – mondta Carl Schuster, az amerikai csendes-óceáni flotta felderítő központjának egyik volt igazgatója. A gép kiemelése nem lenne túl nagy gond, mert a tenger nem túl mély a kérdéses szakaszon – mondták szakértők.

Footage of the F35 crash that led to it going into the south china sea...#Navy #F35 pic.twitter.com/JZ5seTQ5TX — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) January 28, 2022