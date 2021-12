Ötszáz eurós utalványt kaphatnak a nyugdíjasok Szlovákiában, ha beoltatják magukat

500 eurós utalványt kaphatnak Szlovákia 60 év feletti lakosai, ha beoltatják magukat a koronavírus ellen. A kormány rábólintott az intézkedésre, melynek teljes költsége várhatóan mintegy 500 millió euró lesz, megközelítőleg 140 ezer új beoltott idősre számít a kabinet. Az utalványt az is megkapja, aki már most felvette a harmadik adag oltást is.

Az 500 eurós utalvány ötlete – akárcsak a nemrégiben befejeződött vakcinalottóé is – Igor Matovič pénzügyminiszter fejéből pattant ki. A cél ugyanaz: pénzjutalommal motiválni az embereket arra, hogy oltassák be magukat. Az 500 eurós bónusz azonban nem készpénzes kifizetést jelent, hanem ajándékutalvány formájában kapnák meg azok, akik teljesítik a pénzügyminisztérium által támasztott feltételeket. A tárca úgy számol, hogy az utalványokkal legkésőbb 2022 márciusától lehet fizetni, a korábbi ígéretének megfelelően pedig átruházható lesz, tehát az idős kedvezményezettek odaajándékozhatják rokonaiknak.

Az utalványt éttermekben, hotelekben, kulturális rendezvényeken, kávézókban és wellnessközpontokban, valamint további szolgáltatások igénybevételénél lehet majd felhasználni,

ezek listáját a kormány később pontosítja. A jóváhagyott javaslat szerint az utalványra azok a Szlovákiában állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkező lakosok lehetnek jogosultak, akik 2021 végéig betöltik a hatvanadik életévüket és a november 25-e és a december 24-e közti időszakban felveszik az oltást vagy regisztrálnak, és január 15-ig beoltatják magukat. További feltétel, hogy az oltást Szlovákiában kell felvenni.

A kormány arra kérte a Parlamentet, hogy a javaslatot gyorsított eljárásban hagyja jóvá. Igor Matovič pénzügyminiszter szerint így két legyet üthetnek egy csapásra, hiszen motiválják az időseket az oltás beadására, és a pénzt abban az ágazatban költik el, amelyet a járvány a leginkább sújtott. A tárca azzal számol, hogy az 1,2 millió lakost érintő intézkedés nagyjából félmilliárd euróba kerül majd.

A gazdasági miniszter nem ért egyet az utalványok ötletével. Richard Sulík nem szavazta meg a javaslatot. Úgy véli, egy olyan korcsoportot szeretnének az oltás felvételére ösztönözni, amelynek a nagy része egyébként is beadatja magának a vakcinát, vagyis az 500 millió euróból legalább 400 milliót feleslegesen költenek el. „A tervezett ötszáz eurós utalványok végül fiaskóval fognak végződni. Erről teljes mértékben meg vagyok győződve. Ez az állam a vakcinalottót sem tudta lebonyolítani gond nélkül.

Ez az elképzelés egyszerűen nem lesz életképes”

– véleményezte az ajándékutalványok ötletét Richard Sulík, aki szerint az erre a célra szánt pénzt szétoszthatnák inkább az egészségügyi dolgozók között.

A pénzügyminiszter viszont azt állítja, hogy a gyenge oltási mutatókon nem segítene, ha a szóban forgó félmilliárd eurót megkapnák az egészségügyi alkalmazottak. „Semmivel sem növekedne a beoltottság aránya a nyugdíjasok körében. Csak azt érnénk el, hogy tovább nyúlna a lockdown, és ismét az összeomlás szélére kerülnének a kórházaink.

Semmi másra nem volna jó, ha az egészségügyi dolgozók közt osztanánk szét a pénzt, mint arra, hogy további két évig meghosszabbítanánk a szenvedésüket”

– fogalmazott a szlovák pénzügyminiszter.

