Nyomós okai voltak a briteknek a kínai és indiai vakcinák elfogadására

Sinovac-kal és Covaxinnal, azaz kínai és indiai vakcinával oltottaknak is be lehet ezentúl lépni az Egyesült Királyság területére úgy, hogy nem kell 10 napra karanténba vonulni. Ennek bevezetését jelentette be hétfőn a brit közlekedési és vele párhuzamosan az egészségügyi minisztérium.

A britek tehát mostantól mind a hét olyan covid-19 vakcinát elismerik, amely megkapta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sürgősségi jóváhagyását.

Ezt megelőzően Ausztrália már októberben közölte, hogy beengedi az ezekkel a keleti vakcinákkal teljesen beoltottakat és így döntött az Egyesült Államok is, amely jelezte: november elejétől, a külföldi utazók újbóli beengedésének dátumától elfogadja a WHO-által jóváhagyott szérumokat.

A brit döntés nyomán több tízezer kínai diák tudja megkezdeni, vagy folytatni tanulmányait a szigetországban. A brit egyetemek az idén rekordszámú jelentkezést kaptak kínai állampolgároktól – közölte a brit egyetemi felvételi hatóság, a UCAS.

Az 1,4 milliárdos lakosságú Kínában 80 százalék feletti az átoltottság, de legtöbb beadott vakcina hazai gyártmányú Sinovac vagy Sinopharm.

A brit egyetemeken a legnépesebb külföldi diákkontingens a kínai és a kínai családok hatalmas anyagi bevételi forrást jelentenek a briteknek.

Az idén több mint 4500 kínai diák jelentekezett Nagy-Britanniai egyetemi szakokra, ami azt jelenti, hogy a pandémia kezdete óta harmadával ugrott meg a számuk.

Közben a nem teljesen oltott külföldi látogatóknak Covid-tesztjük eredményét kell felmutatniuk a belépéshez és 10 napos karanténba kell vonulniuk.

A brit döntés azt jelenti, hogy a kínai vakcinával oltott magyarok előtt is immár akadálytalanná válik a nagy-britanniai út.

Azok viszont, akik Szputnyikot kaptak, továbbra is kénytelenek karanténba vonulni. Ugyan Nagy-Britannia már nem tagja az EU-nak, de figyelemmel kíséri az Európai Gyógyszerügynökség és a WHO döntéseit. Az EMA-nál még október végén azt mondta egy forrás a Reuters hírügynökségnek, hogy az idén „teljességgel elképzelhetetlen” a Szputnyik V jóváhagyása, mivel fontos klinikai adatok „hiányoznak”.

A szabályozó szervek majd a jövő év első negyedévében dönthetnek az orosz oltásról

– tette hozzá. Az EMA már március óta folytatja az orosz szérum engedélyezési folyamatát és először még májusra vagy júniusra várták a döntést.

Ez azonban annak ellenére csúszik, hogy a tekintélyes brit orvosi szaklap, a Lancet által publikált harmadik fázisú klinikai kísérleti eredmények 92 százalékos hatékonyságúnak mutatták ki a vakcinát az eredeti új típusú koronavírussal és 83 százalékos hatékonyságúnak a Delta-variánssal szemben. Sokan geopolitikát sejtenek, de Peszkov orosz elnöki szóvivő azt állította, hogy a gyártást övező technikai kérdéseket kell rendezni. A nyugati korlátozások eredményeképp azok az oroszok, akik nem vakcianszkeptikusok és utazni vágynak, egyre nagyobb számban mennek Szerbiába, hogy ott felvegyék a nyugaton jóváhagyott vakcinákat.

Nyitókép: Rosta Tibor