Távozik Szlovákia főrendőre

Lemond posztjáról és a rendőrség kötelékéből is távozik a szlovák országos rendőrfőkapitány, aki ellen a múlt héten indult büntetőeljárás hatalommal való visszaélés és igazságügyi eljárás akadályozása jogcímén. Peter Kovařík maga jelentette be távozási szándékát. A belügyminisztériumnál már kérvényezte a szolgálat alóli felmentését.

A szlovák rendőrfőkapitány feje fölött a múlt héten csaptak össze a hullámok. A Pozsonyi Kerületi Ügyészség augusztus 26-án emelt vádat Peter Kovařík ellen. A gyanú szerint az ő közbenjárására hiúsult meg az a július végi akció, amely során a szlovák belügyminisztérium rendőrök által elkövetett bűncselekményeket vizsgáló belső ellenőrzési hivatala őrizetbe vett volna két alvilági személyt, Peter Petrovot és Matej Zemant. Az akció leállítása után másfél órával viszont a rendőrfőnök már jóváhagyását adta a művelet folytatására, a célszemélyek azonban a művelet leállításának ideje alatt elmenekültek. Kovařík elutasította az ellene felhozott vádakat, és panaszt nyújtott be az ügyben.

Ennek ellenére kedden délutánra összehívott egy sajtótájékoztatót, melyen bejelentette lemondását. „Azért döntöttem így, mert az egész szakmai karrierem során, de főleg az elmúlt évben azért harcoltam, hogy növeljem az emberek rendőrségbe vetett bizalmát” – fogalmazott, majd hozzátette, nem tudja elképzelni, hogy ezentúl úgy legyen országos rendőrfőkapitány, hogy közben büntetőeljárás folyik ellene. „Függetlenül attól, hogy mi a véleményem erről a büntetőeljárásról, el kell fogadnom a jelenlegi helyzetet, amely szerint vádat emeltek ellenem” – közölte Kovařík.

Úgy fogalmazott, el sem tudja képzelni, hogy milyen példát mutatna a kollégáinak, ha továbbra is megtartaná a posztját. Úgy gondolja, hogy mindenkit egyenlő mércével kell mérni. Az őt ért váddal kapcsolatban azt mondta, vállalja a felelősséget a döntéséért, és készen áll arra, hogy megvédje magát akár a bíróságon is. Peter Kovařík továbbra is azt állítja, hogy nem követett el bűncselekményt.

Kovařík az első olyan országos rendőrparancsnok, aki ellen még hivatali ideje alatt indult büntetőeljárás. 2020 szeptemberétől bízták meg átmenetileg a rendőrség irányításával, majd idén január végén nevezte ki őt országos rendőrfőkapitánnyá Roman Mikulec belügyminiszter. A lemondását kedden bejelentő rendőrfőkapitány szeptember 15-re kérte a felmentését, miután befejeződik Ferenc pápa szlovákiai látogatása. Távozása után a rendőrség vezetését átmenetileg az első helyettese veszi át.

