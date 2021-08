Így mondott le a zaklatással vádolt New York-i kormányzó

Steven Colbert, az ismert tévéshow-házigazda ünnepelve fogadta a New York-i kormányzó lemondását. Mint mondta, két dolog miatt örült: Egy, New Yorkban süt a nap, kettő, lemond Andrew Cuomo. „Nehogy rádcsapódjon az ajtó kifelé menet… de ha rádcsap, akkor az ajtó is mondjon le” – fogalmazott a humorista.

A Demokrata Párt egyik, korábban nagyágyújának számító és a pandémiakezelés során a zavaros elméleteket hangoztató Donald Trump exelnök ellenpéldájaként emlegett Cuomo egy sajtótájékozatón dőlt a kardjába. „A legjobb módja annak, hogy segíthessek, ha most félreállok” – mondta, miközben továbbra is tagadta az állításokat, hogy szexuálisan zaklatott volna több nőt. A kormányzó távozása ellenére két hétig még hivatalban marad. Viszont, amikor végleg elmegy, akkor Kathy Hochul alkormányzó veszi át a helyét és ő lesz az első nő New York állam élén.

Cuomóra demokrata párttársai, köztük Joe Biden elnök gyakoroltak nyomást.

Alig egy évvel ezelőtt még imádták, amikor amerikaiak milliói nézték naponta a koronavírus-járványról szóló televíziós tájékoztatóit.

Jöttek azonban a vádak, először arról, hogy arrogáns és goromba, majd, hogy tizenegy nőt – köztük állami alkalmazottakat – zaklatott szexuálisan.

A New York-i főügyészség független vizsgálatot folytatott, és úgy foglalt állást, hogy igazak a vádak. A sértett nők azt állították, hogy

szexuális megjegyzéseket tett, megérintette, tapogatta és beleegyezésük nélkül megcsókolta őket.

A jelentés hatására számos prominens demokrata képviselő, köztük Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke, Chuck Schumer, a szenátus vezetője és New York két szenátora is Cuomo ellen fordult. A zaklatási vádakkal kapcsolatban még mindig büntetőeljárás folyik ellene. Bár Cuomo tagadta a zaklatási vádakat, sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy „mélységes” bocsánatot kér minden nőtől, akit esetleg megsértett a tetteivel.

„Az én fejemben soha nem léptem át a határt senkivel szemben… de nem tudtam, hogy mennyire megváltozott ez a határ”

– mondta és arra utalt, hogy politikai motivációk állhatnak a háttérben. Cuomo azt is elmondta, hogy az ügy ártott a lányaival fenntartott kapcsolatának, de arról beszélt nekik, hogy „soha nem volt és nem is lenne szándékosan tiszteletlen egy nővel szemben”.

Cuomo mögül az utóbbi időben folyamatosan kihátráltak a demokraták: régi bírálója, Bill de Blasio, New York-i polgármester örömmel fogadta távozását. A fehérházi szóvivő szerint pedig Joe Biden elnök azóta nem beszélt régi barátjával, hogy megjelent az ügyészségi jelentés. Cuomo utódja a 62 éves „centrista demokratának” mondott Kathy Hochul alkormányzó lesz – ő az első nő, aki a negyedik legnépesebb amerikai állam vezeti majd – jegyezte meg a BBC.

Nyitókép: Seth Wenig