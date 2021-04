A cseh kormány nem látja szükségét a szükségállapotnak

Ján Hamáček cseh belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke jó hírrel örvendeztette meg a Mladá Fronta Dnes című napilap keddi számának olvasóit. A vele készített interjúban elmondta, azzal számol, ha továbbra is a jelenlegihez hasonló ütemben javul majd a járványhelyzet Csehországban, akkor április végén már megnyithatnak a vendéglők teraszai, és elkezdődhet a hónapok óta zárva tartó üzlethelyiségek, szolgáltatások megnyitása.

Andrej Babiš miniszterelnök húsvét vasárnap jelentette be, hogy a kormány már nem fogja kérni a szükségállapot újbóli meghosszabbítását a parlamenttől. A fokozatos hosszabbítást eddig is nagy viták övezték a képviselőházban. A kormánypártiak szerint a szükségállapot volt a legtöbb járványellenes intézkedés bevezetésének feltétele, az ellenzék ugyanakkor kifogásolta ezt az érvelést. A szükségállapot még öt napig lesz érvényben, majd április 12-étől megszűnik a lakosság mozgásának korlátozása és az éjszakai kijárási tilalom is.

A társadalmi életet és a gazdaságot korlátozó intézkedések fokozatos enyhítésének konkrét tervét a továbbiakban az egészségügyi minisztérium dolgozza ki. Ján Hamáček a lapinterjúban elégedettségét fejezte ki. Úgy véli, hogy a szigorú óvintézkedések meghozták a várt eredményt, és hozzájárultak a járvány terjedésének korlátozásához. Azt ugyanakkor elismerte, hogy

az iskolák jövő hét hétfőre tervezett részleges megnyitásáról még nem alakult ki egységes álláspont a kormánytagok között.

Az oktatásügyi és az egészségügyi tárca szeretné, ha április 12-étől az óvodások visszatérhetnének az óvodába, az általános iskolák alsó tagozatos tanulói pedig az iskolapadokba. Az osztályok fele felváltva egy hetet töltene az iskolában, míg a másik héten távoktatás lenne. Az elképzelés azonban nem tetszik Andrej Babiš kormányfőnek, aki az e heti kormányülésen akarja megvitatni, miképp folytatódjék a jelenléti oktatás.

Bárhogy is alakul majd az iskolanyitás, már látni a fényt az alagút végén. Csehországban az utóbbi hetekben fokozatosan enyhült a járvány, és csökkent a kórházak leterheltsége is. Bár a vállalkozói szféra minél hamarabb nyitást szeretne a szolgáltatásokban és a kiskereskedelemben, a kormány óvatos. Ján Hamáček belügyminiszter azt mondta: tavaly engedtek a nyomásnak, s bebizonyosodott, hogy ez nem volt jó lépés. „Ha folytatódik a helyzet javulása, nyitni fogunk, de elsietni nem akarjuk ezt az intézkedést” – szögezte le az országos válságstáb elnöke.