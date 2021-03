Az MKP bocsánatkérésre szólította fel a külügyi államtitkárt

Martin Klus külügyi államtitkár szerint az állampolgárság érzelmi alapon történő felvétele olyan problémákat okozna, mint Kelet-Ukrajnában, Dél-Oszétiában és Abháziában. Oroszország az ezekben a régiókban élő polgárok jelentős részét magához tartozónak vagy saját állampolgárának tartja, erre hivatkozva fegyveresen is támogatta az érintett térségek kiszakadását Ukrajnából és Grúziából.

Forró Krisztián, az MKP elnöke elfogadhatatlannak nevezte Martin Klus külügyi államtitkárnak a szlovákiai magyarokról tett kijelentéseit és bocsánatkérést követel.

Felháborítónak tartja, hogy a kormány külügyi államtitkára biztonsági kockázatnak nevezi a Szlovákiában élő magyarokat.

„Felhívjuk Klus államtitkár úr figyelmét, hogy ő a Szlovák Köztársaság államtitkára, ami azt jelenti, hogy a Szlovákiában élő magyaroké is. Elfogadhatatlan, hogy a mintegy 10 százaléknyi közösségünkről ilyen hangnemben beszéljen. Ezért a leghatározottabban felszólítjuk, hogy kérjen elnézést a kijelentéseiért” – fogalmazott az MKP elnöke.

Berényi József, az MKP alelnöke kihangsúlyozta, hogy

nem lehet a felvidéki magyarok helyzetét összehasonlítani véres konfliktusokkal.

„Ez elfogadhatatlan és felháborító. Én is várom tőle, hogy ezeket a dolgokat helyre tegye, mert egyébként nem méltó erre a tisztségre” – mondta Berényi. Az MKP alelnöke úgy fogalmazott, támogatnak minden olyan kezdeményezést, amely az állampolgársági törvény további módosítását, a kettős állampolgárság szabad felvételét célozza. Amennyiben a most beadott javaslatot lényegi módosítás nélkül elfogadná a parlament, akkor Zuzana Čaputová köztársasági elnökhöz fordulnak, és megkérik, hogy ne írja alá a törvényt. Berényi hozzátette, az államfőnek is van két magyar tanácsadója, őket is arra fogják kérni, hogy legyenek aktívak ebben a témában.

Az MKP székházában megtartott sajtótájékoztatón jelen volt Gyimesi György kormánypárti képviselő is, aki Igor Matovič kormányfő pártjának, az OĽaNO-nak a színeiben jutott be a parlamentbe. A magyar képviselő ugyancsak bírálta Martin Klust, és szintén bocsánatkérésre szólította fel az államtitkárt. Egyben

visszautasította Ivan Korčok külügyminiszter bírálatát, amellyel azért illette őt, mert múlt héten szerdán a szlovák külügy tudta nélkül tárgyalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel

Észak-Komáromban. Azt mondta, a koalíciós szerződés semmi ilyet nem tilt meg. Gyimesi úgy fogalmazott, azért mondott köszönetet a magyar miniszternek, mert Budapest lélegeztetőgépeket küldött a szlovákiai kórházakba.

Martin Klus az MKP és Gyimesi György sajtótájékoztatójára egy hosszú nyilatkozatban reagált. Válaszából kiolvasható az óvatos bocsánatkérés, de újra megismétli, hogy egyes régiókban az állampolgárság odaadása a jelenlegi súlyos helyzet előkészítéseként szolgált. A külügyi államtitkár állítja, nem igaz, amit Gyimesi György képviselő mond, mert sohasem nevezte biztonsági kockázatnak a Szlovákiában élő magyarokat. „Határozottan visszautasítom, hogy a szavaimat kiragadják a szövegkörnyezetből azzal a céllal, hogy tovább szítsák a nemzetiségek közti feszültséget. Természetesen, ha ez a valós kontextus, amelyet említettem, bárkit, különösen a magyar nemzetiséghez tartozókat megsértett, akkor bocsánatot kérek” – írta válaszában Klus. Továbbra is kitart azonban amellett, hogy a kulturális, történelmi, érzelmi vagy nyelvi kötődés nem alapozhatja meg az állampolgárság felvételét, pontosabban nem elég alap ahhoz, hogy aki erre hivatkozva felveszi más ország állampolgárságát, az megtartsa a szlovákot is.

A szlovák kormány február végén fogadta el az állampolgársági törvény módosítását, a képviselők a parlament jövő héten kezdődő ülésén fognak tárgyalni a törvényjavaslatról.

Nyitókép: MTI/Komka Péter